低費用即時到帳！中國、香港跨境支付通將上線
鉅亨網編譯莊閔棻
週五（20 日），中國人民銀行與香港金融管理局聯合發布公告，宣布啟動「跨境支付通」計畫，實現中國與香港快速支付系統的互聯互通，為兩地居民提供零費用、即時到帳的跨境支付服務，開創中國與香港金融合作新局。
跨境支付通透過對接中國內地的網上支付跨行清算系統與香港的「轉數快」，使用者可透過手機號碼或銀行帳戶，於手機銀行或網銀平台輕鬆發起人民幣或港幣的跨境匯款。整個過程即時處理，顯著簡化操作流程並大幅降低跨境支付成本。
跨境支付通初期涵蓋三大場景：
- 南向便利化匯款：中國內地居民可將資金匯出至香港的參與銀行帳戶；
- 北向便利化匯款：香港居民可將資金匯入中國內地的參與銀行帳戶；
- 雙向便民服務：支援留學繳費、醫療支出、薪資及補貼發放等日常跨境金融需求。
中國人民銀行指出，參與機構會根據交易特性與風險管理需求，合理設定單筆與累計交易限額。香港方面，目前個人每日匯款上限為 10,000 港元，每年上限為 200,000 港元；而中國內地居民年度購匯上限維持在 5 萬美元。
目前共有 12 家銀行納入首批跨境支付通參與機構。中國內地的銀行包括工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (601288-CN) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (601939-CN) 、交通銀行 (601328-CN) 與招商銀行 (600036-CN) ；香港方面則包括中銀香港 (02388-HK) 、東亞銀行 (00023-HK) 、建銀亞洲、恆生銀行、滙豐銀行與工銀亞洲。
交通銀行表示，用戶登入手機銀行後，只需點擊跨境支付通功能頁面，填寫基本匯款資訊，即可即時完成跨境匯款，支援幣種包括人民幣與港幣，目前已可應用於衣食住行與醫療等多個日常場景。
中國人民銀行與香港金管局均強調，未來將逐步擴大跨境支付通的參與機構範圍，以滿足不斷增長的用戶需求，強化中國與香港在金融領域的互聯互通，並推動區域金融一體化發展。
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