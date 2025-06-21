低費用即時到帳！中國、香港跨境支付通將上線

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 21:40

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週五（20 日），中國人民銀行與香港金融管理局聯合發布公告，宣布啟動「跨境支付通」計畫，實現中國與香港快速支付系統的互聯互通，為兩地居民提供零費用、即時到帳的跨境支付服務，開創中國與香港金融合作新局。

中國、香港跨境支付通將上線。(圖：Shutterstock)

跨境支付通透過對接中國內地的網上支付跨行清算系統與香港的「轉數快」，使用者可透過手機號碼或銀行帳戶，於手機銀行或網銀平台輕鬆發起人民幣或港幣的跨境匯款。整個過程即時處理，顯著簡化操作流程並大幅降低跨境支付成本。

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跨境支付通初期涵蓋三大場景：

南向便利化匯款：中國內地居民可將資金匯出至香港的參與銀行帳戶； 北向便利化匯款：香港居民可將資金匯入中國內地的參與銀行帳戶； 雙向便民服務：支援留學繳費、醫療支出、薪資及補貼發放等日常跨境金融需求。

中國人民銀行指出，參與機構會根據交易特性與風險管理需求，合理設定單筆與累計交易限額。香港方面，目前個人每日匯款上限為 10,000 港元，每年上限為 200,000 港元；而中國內地居民年度購匯上限維持在 5 萬美元。

交通銀行表示，用戶登入手機銀行後，只需點擊跨境支付通功能頁面，填寫基本匯款資訊，即可即時完成跨境匯款，支援幣種包括人民幣與港幣，目前已可應用於衣食住行與醫療等多個日常場景。