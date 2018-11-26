三金控、一銀行超級法說本周登場 富邦金今聚焦四大議題 

金控新一波法說會本周登場，今 (26) 日下午富邦金 (2881-TW) 的電話法說率先召開，由於金管會指出，壽險業 10 月淨值少了 2661 億元，預期富邦金金雞母富邦人壽的投資與避險狀況，將備受矚目，其餘還有富邦銀行 (香港) 出售進度、入股 LINE 純網銀規劃、對明年景氣看法，可望聚焦至少四大議題。

本周共有三家金控、一家銀行召開法說會，分別為今日的富邦金、11/28 的彰銀 (2801-TW)，11/29 的第一金 (2892-TW) 及新光金 (2888-TW)，只有彰銀是實體現場法說會，其他三家都是線上 (電話) 法說。

今年新台幣不論升貶，壽險業匯損都愈來愈大，其中最大主因是避險成本高漲，金管會指出壽險業 10 月淨值少了 2661 億元，本周的法說會中，富邦金與新光金的投資狀況，及明年避險規劃都將是法人關心重點。

此外，富邦金擬與廈門銀行簽署備忘錄，由於富邦金近年擬出售富邦銀行 (香港) 的傳言不斷，外界猜測，或與出售富邦銀行 (香港) 的規畫有關，據了解，富邦銀行 (香港) 擬將持有的廈門銀行股權，改由富邦金持有，原屬富邦銀行 (香港) 與廈門銀行間的備忘錄，也改由富邦金出面締約，這些相關程序傳出是為了「讓富邦銀行 (香港) 好賣一點」，法人高度關切，富邦銀行 (香港) 明年是否會有鉅額處分利益可貢獻金控母公司。

台北富邦銀行入股 LINE 純網銀持股 25.1%，成最大股東，兄弟公司台灣大哥大也持股 5%，等於富邦蔡家就持股 LINE 純網銀 29.1%，且北富銀不只入股純網銀，早前還入股 LINE Pay，對 LINE 的這兩大投資案，北富銀有何規劃，料也將是此次法說重要看點。

而彰銀、第一金兩家公股行庫法說會，包括呆帳打銷、房貸策略等將是重點，而第一金的海外布局向來是獲利貢獻核心，後續海外布局的規劃與目標也很重要。

新光金部分，除了投資與避險議題，房地產投資也將聚焦重心。