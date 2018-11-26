〈房產〉九合一選舉結束 雙北市的危老都更成重點

九合一大選結束，全台六都市長各有變化，房仲業者整理六都當選市長的房市相關政見和未來利多影響區域，其中，雙北市長房市政策都以危老都更為優先，台北市柯文哲連任，相關政策無縫接軌，房市政策著重斯文里都更和西區門戶計畫，而新北強調危老都更和老舊公寓加裝電梯等政策，更希望透過輕軌建設，提升外圍區域機能性。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，根據內政部的資料顯示，截至今年上半年，台北 30 年以上老屋已經超過 61 萬戶，佔所有住宅的 68％，新北市老屋也占了 43.89%，此數字比例連年增加，偏偏都更的同意門檻高，雙北積極打出危老都更希望加速都市改造，若是台北西區改造成功，萬華大同可望優先受惠。

而新北市著眼區域型發展，除推動泰山、深坑輕軌和八里延伸線，包括林口、新店五股等區域的運動中心興建，雖然不見得會在短時間發酵，不過若逐步落實，有助於該區生活機能提升和區域發展，這些區域也成為未來房市的觀察重點。

桃園連任市長鄭文燦政見主要在加速航空城開發與亞洲矽谷計劃、積極招商與大桃園捷運發展，規劃著重在交通網絡與經濟發展，這些重大建設不僅全面整合大桃園地區緊密程度交通便捷性興緊密程度，提升交通網路便利帶動桃園發展，進而吸引雙北來桃園購屋置產。

台灣房屋智庫經理江怡慧分析，交通重大建設加上在地型產業園區的開發，吸引企業選擇桃園，增加並帶動就業機會，活化在地經濟，提升住宅需求，刺激購買力。其中，受惠於航空城計劃區域包括有大園、中壢、蘆竹、青埔高鐵特定區；捷運也可望提升桃園市、蘆竹市、八德市、中壢市發展，甚至延伸至平鎮、大溪等區域都有機會受惠。

台中市長盧秀燕主打「台中富市 3」口號，著重「前店、後廠與自由港」包括：屯區會做國際會展中心；霧峰區、烏日區會做影視文化中心；水湳會做智慧 4.0 園區；豐原區會做運動產業與農產品經貿中心；大肚山主要是科技產業，打造科技廊道。其中豐原原本是台中市府力推的三大副都心之一，花博效應再加上新車站與快速道路，已經吸引企業和建商積極規劃佈局，豐原將會成為台中下一個亮點。

今年大選激起不少民眾熱情，甚至有候選人打出返鄉牌，房仲業者分析，對於原本有意在北部落腳的北漂青年而言，可能會因此改變購屋計畫，尤其韓市長主打北漂返鄉，青年創業，因此選後高雄微型創業可望增加，帶動商務中心的市場，加上傳統購屋旺季的需求支撐，農曆年前買方的購屋行動將會更明確，可登記工作室的套房或兩房的租買需求都可望增溫。

張旭嵐表示，高雄硬體建設成熟，尤其高雄軟體園區是全國唯一靠海的科技園區，具有海空雙港的優勢，加上有環狀輕軌，串聯三多商圈，周邊大型賣場多，生活機能佳，未來若有更多廠商進駐，亞洲新灣區還是最大受惠區，不僅商業指數增加，工作機會更多，可望為周邊買氣增添動力。

台南黃偉哲市長的政見包括，以南科和沙崙綠能科學城為主要發展雙引擎。台灣房屋土帝公特許加盟店薛大川表示，以台南科學園區為例，吸引了雲彰投的優秀人才移居台南，未來沙崙綠能科學城完成後，可望有 2000 位科技人才進駐，將增加租購房屋需求，周邊區域包括歸仁、東區、南區、仁德的房市都有將受惠。