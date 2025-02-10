14家金控元月合賺577億元 雙雄賺逾百億 富邦金奪獲利雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 18:51

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14 家上市金控 2025 年元月自結獲利出爐！合計賺進 577.81 億元，較前一月翻倍，並較去年同期成長約 7%，富邦金 (2881-TW) 勇奪 1 月稅後純益及每股獲利王寶座，國泰金 (2882-TW) 也狂賺逾百億，為單月獲利成長王，金控雙雄合計獲利占整體金控比重逾 5 成，惟新光金 (2888-TW) 1 月獨憔悴轉虧。

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觀察 14 家金控元月稅後純益，富邦金以 152 億元奪下獲利王，國泰金以 145 億元緊追在後，中信金 68 億元位居第三，金控三雄排名不變；超過 30 億元以上有 3 家，依序為凱基金、兆豐金、玉山金；永豐金、第一金、元大金 3 家元月獲利則落在 25-30 億元之間。

至於元月 EPS 方面，富邦金率先突破 1 元大關，奪下每股獲利王寶座，國泰金也逼近 1 元，中信金以 0.35 元位列第三，永豐金 0.23 元第四，凱基金、兆豐金皆為 0.22 元，元大金也有 0.2 元的水準。

2024 年末，多家壽險公司外匯避險遭遇亂流，資本利得實現情形也不如預期，使得整體金控業獲利下滑，不過，2025 年初，台股與全球股市展開反彈，壽險公司逢高調節股票，加上經常性收益持續挹注、避險操作得宜，使得壽險型金控元月獲利普遍繳出佳績。

不過，今年農曆春節長假落在 1 月，使得工作天數減少，台股交易日只有 15 日，較去年同期減少 7 日，因此直接衝擊到證券商經紀收入，普遍較去年 1 月下滑。

14 家金控中，多達 12 家元月稅後純益持穩，較上月成長，僅 2 家衰退，分別為新光金與國票金，