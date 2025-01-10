公股4金2銀去年共賺1292億！5家創新高 第一、華南金躍200億俱樂部

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 12:39

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公股四金二銀好爭氣，年終來個神龍擺尾，截至昨 (9) 日，2024 年獲利全數出爐，六家共賺 1291.8 億元，比前年的 1187.68 億元足足成長 104.12 億元，各家獲利排名和去年一樣維持不變，且有 5 家創歷史新高，連 2023 年度虧損的合庫金 ( 5880-TW) 都轉虧為盈。龍頭兆豐金 (2886-TW) 以全年 347.66 億元續稱霸，第一金 (2892-TW) 急起直追在後，與華南金 (2880-TW) 雙雙站穩 200 億元俱樂部；彰銀 (2801-TW) 獲利年增 15.2%，表現不容小覷。

兆豐金累計 2024 年全年稅後淨利 347.66 億元創歷年新高，年增 4.5%，續當公股獲利王，每股稅後盈餘 (EPS) 為 2.35 元。去年 12 月單月稅後淨利 27.05 億元，其中四大子公司含銀行、證券、票券、產險單月合計獲利約 12.5 億元，該集團當月獲利主要仰賴產險減資彌補虧損的所得稅利益認列，最後衝上 27 億元，亦寫下歷年同期次高。

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第一金公布 2024 年全年獲利，亦連續 4 年創下史上新高，達 253.59 億元，年增 12.9%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 1.81 元。除了子公司第一銀行營收表現穩定，證券的投資收益及承銷業務獲利提升，再加上人壽的投資利益增加推升純益，讓去年交出漂亮的成績單，再締新猷。

華南金去年獲利 231.23 億元，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.68 元，亦是自金控成立以來的連續 4 年創新高，較 2023 年全年的 216.26 億元，成長 14.97 億元，年增 6.92％。不僅華南金獲利站穩 200 億元俱樂部，主要子公司華南銀也不遑多讓，全年獲利衝破 200 億元，以 216 億元寫下新高，華南金、銀彼此爭輝。

合庫金去年 12 月單月稅後純益 8.49 億元，因 2023 年為公股金控中惟一虧損，2024 年力拚轉虧為盈，可惜未過 200 億元大關，僅創 2 年來新高，全年稅後純益達 197.4 億元、年增 10.4%，EPS 為 1.26 元。獲利來自主要子公司合庫銀行的淨手收及 SWAP 換匯收益挹注，年增 79%，為 2024 年大大增色。

彰銀全年獲利連續兩年創高，再締新猷，全年累計稅後淨利達 149.58 億元，年增 15.22%，每股稅後盈餘 (EPS) 1.33 元。在高層承諾現金股利將多於股票股利，且配發水準可望比去年好的前提下，今年的配發率相當樂觀。