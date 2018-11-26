新興亞股無起色 台股逆勢獲外資連2周押寶 本周聚焦三大事

全球股市依舊圍繞中美貿易爭端進度，連動新興亞洲股市也不見起色、表現疲弱，外資終止連續 3 周流入，轉為流出 11 億美元，不過，在大多數新興亞股呈現資金外流之際，台股反而逆勢吸金，上周資金流入 1.1 億美元，為連續二周獲得外資挹注。而本周主要關注新一波金控法說會及周四摩台期結算，且證交所也將於 11/29、30 舉辦 5G 產業業績發表會等三件大事對台股的影響。

中國信託投信表示，過去一周，受油價重挫、科技股疲弱而拖累美國股市走跌，尤其是蘋果因近期傳出下修 iPhone XR 出貨量，接連影響台股相關蘋果供應鏈的表現，接下來市場關注 12/1 川普與習近平將於 G20 峰會會面的結果，將影響雙方貿易戰能否緩和的重要會面，市場近期表現也相對偏向謹慎。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股在臨近上周末選前戰況，成交量偏低，創下今年單周第四低量，加權指數亦呈現觀望震盪走勢，周線收跌 1.33%，連續第三周收黑，不過外資並未縮手，台股反而連兩周逆勢流入，櫃買市場則連續幾周表現相對較強，因電子類股轉強，表現相對優於大盤，且近期盤面以跌深個股表現較佳，周線小漲 0.3%。

周俊宏表示，本周主要關注新一波金控法說會，包括：今天的富邦金、11/28 的彰銀，11/29 的第一金及新光金；還有周四摩台期結算，而證交所也將於 11/29、30 舉辦 5G 產業業績發表會，市場矚目的 5G 產業展望，也有望帶動相關概念股表現。

周俊宏進一步提到，11 月以來台股因美國期中選舉、觀望 G20 會議、義大利預算案及台灣九合一選舉等事件，整體由 10 月重跌後的反彈仍相對受到壓抑，不過造成市場波動的事件接續落幕，惟需留意 12 月初中美雙方官員會晤能否有樂觀進展，將是影響短期台股的重要因素。

根據過去經驗，美國期中選舉後半年，美股多為上漲格局，至於中國股市預估可在第三波美國制裁祭出時利空出盡，時點會落在期中選舉至明年初，周俊宏預期台股有機會同步落底後展開反彈。整體而言，維持對台股呈中性的看法，短期留意相關跌深題材股，持續看好 AI、IOT、5G 等生產商機。