巴菲特旗下波克夏財報：營收創新高 現金儲備激增

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-23 09:33

‌



「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周末公布 2024 年財報，顯示公司營運獲利創下歷史新高，同時現金儲備也大幅增加。

整體財務表現

‌



營運獲利：2024 年營運獲利大幅成長 27%，達到 474 億美元。第四季的營運獲利更激增 71% 至 145 億美元。營運獲利不包含投資收益和損失。

淨利：全年淨利為 890 億美元，較 2023 年下降 7.5%。淨利下滑主要是因為投資收益減少。

現金儲備：第四季度現金儲備創下歷史新高，達到 3342 億美元。

稅務貢獻：2024 年支付了 268 億美元的企業所得稅，約佔美國企業所得稅總額的 5%。

主要業務部門表現

保險業務：

保險承保利潤翻倍，達到 90 億美元。

Geico：汽車保險業務轉虧為盈，是主要成長動能。Geico 的改革，包含提高效率和更新核保實務，是 Todd Combs 的主要貢獻。

保險投資收入成長 43%，達到 137 億美元。

鐵路和公用事業：鐵路和公用事業部門的總體收益有所增長。

其他業務：189 家營運公司中，有 53% 的公司收益下降。

投資活動

股票投資：71% 的權益投資集中在美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂五家公司。

第四季度出售了 101 億美元的股票，買入 34 億美元，為連續第九個季度成為股票淨賣方。

全年出售了價值 1340 億美元的股票。

股票回購：第四季度沒有進行股票回購。全年的股票回購金額僅為 29 億美元，遠低於前幾年。

日本投資：增加了對五家主要日本貿易公司的投資，總額為 235 億美元。

投資策略與展望

偏好股票投資：巴菲特重申偏好股票投資，而非現金等價物。

長期投資：對日本貿易公司的投資為長期持有。

現金儲備運用：由於市場估值過高，難以找到符合投資標準的標的，導致現金儲備增加。

數據顯示，波克夏 2024 年的營運獲利達到 474 億美元，相較於 2023 年的 374 億美元，大幅成長了 27%。單就第四季而言，營運獲利更是激增了 71%，達到 145 億美元。這項數據不包含投資收益和損失。

波克夏的營運獲利主要來自於保險業務的強勁表現。2024 年，公司的保險承保利潤翻了一倍以上，達到 90 億美元。其中，汽車保險公司 Geico 的轉虧為盈是主要功臣。此外，隨著利率上升，波克夏的保險投資收入也大幅成長了 43%，達到 137 億美元。