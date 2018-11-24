〈觀察〉國際板投資受限 債券ETF成壽險業新寵 超越台股、陸股ETF

保險業者海外投資上限新規已上路，國際板投資將大舉受限，加上壽險業海外投資避險成本大增，其實，高達新台幣 23 兆元的壽險資金早已提前尋找替代投資標的，國內投信發行的債券 ETF 成為各大壽險公司投資新寵，規模超越台股、陸股 ETF。

保險局已正式公告「保險業辦理國外投資管理辦法」，這次修正主要就是增加保險業投資國際板的限額，加計國外投資後不得逾核定額度的 145%，最高就是保險業可運用資金的 65.25%。

過去壽險業幾乎是國際板債券的唯一買家，然而受到海外投資上限限縮影響，壽險業投資國際板債券在 9 月首度見到衰退，投資餘額從 8 月的 4.15 兆元，降到 9 月的 4.14 兆元。

而且國際板債券發行量原本到 7 月年成長還有 11%，但 8 月發行量開始衰退，到 10 月發行金額已衰退 10.8%。

壽險業從國際板債券抽腿後，資金轉向債券 ETF，據櫃買中心統計顯示，去年底債券 ETF 發行規模才只有 377 億元，但截至 11 月 21 日止，規模已達 2894 億元，超過整體 ETF 市場的 40%，占比超越台股和陸股 ETF，成為 ETF 最大霸主，且今年以來債券 ETF 交易日均值達 10.84 億元，亦較去年成長 293%。

債券 ETF 的 2894 億元規模中，據了解，南山人壽就持有國內外債券 ETF（含 REITs 類別）約新台幣 700 多億元，富邦人壽也有 600 多億元，兩家公司合計就持有超過 52%。

其實，全球資本市場震盪，加上台美利差擴大，海外投資避險成本大增，壽險資金轉進國內投信發行的債券 ETF，因為是以新台幣計價，而且許多債券 ETF 連結的標的也是美國政府公債、美國投資級公司債、中國政策債與金融債等，不但可以省避險成本，投資商品多樣也是壽險業青睞債券 ETF 的主因。