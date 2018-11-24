選前資金陷觀望 法人：台股選後可望逐漸回穩

台股選前資金陷入觀望，九合一選舉前夕 (23) 日台股交投清淡，加權指數量縮走低，下跌 47 點收 9,667 點，投信表示，目前台股呈現大盤消化利空、中小股伺機上攻的拉扯格局，包括半導體與油價走勢，短線不利指數上攻。

富蘭克林華美投信表示，就大盤而言，半導體權值受制於虛擬貨幣價格崩跌影響客戶拉貨等負面訊息，屢遭機構法人調整目標價，周間一度回測前低，塑化則被國際原油價格重挫拖累，均不利加權指數上攻。

相形之下，櫃買指數走勢強勁，在矽晶圓等族群帶動下，走勢不再破底且短期均線上揚，未來隨市場情緒持續回穩，具有表現空間，中小型股選後行情可期。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，電子終端產品銷售不振，使半導體產業面臨短線逆風，不過半導體權值擁技術領先優勢，全球經濟成長也未進入衰退轉折，在度過短線景氣調整後，終將回歸成長軌道，投資價值將提供下檔支撐力道。

至於大型塑化營運受原油價格牽動，目前原油面臨供過於求壓力處於下跌趨勢，12 月 OPEC 會議是短線供需轉圜關鍵，預估產油國間或有減產默契，應會朝維持油價於一定區間努力，預估利空逐漸淡化後大盤可望持穩。

周書玄認為，選後台股不安情緒可望得到緩解，且考量台股位階自萬點以上回落，高權重的蘋概股在市場期待偏低下已提前修正，對盤面影響有限，近期可布局較有上檔空間的中小型股，其中愈廣泛涉及 5G、電動車、物聯網等未來趨勢的個股，愈有可能獲資金青睞而有所表現。

但就中長線來看，美中貿易協商仍是變數，且明年台股獲利展望保守，產業基本面尚未明確，仍宜適時承接高殖利率股，應對市場下檔風險。