台股

貝萊德揭密ETF最新流向：股市動能降溫 資金轉向固定收益ETF 53億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）iShares 研究團隊發布最新（5 月 2 日至 5 月 8 日）ETF 資金流向觀察。數據顯示，儘管全球股市連續吸金後動能有所放緩，股票型 ETF 單周淨流入僅 30.6 億美元，較前一周的 114.8 億美元大幅走緩，但整體資金並未撤離市場，固定收益 ETF 淨流入達 53.7 億美元，進入「再平衡」與重新配置的關鍵階段。

cover image of news article
債優於股？貝萊德揭密ETF最新流向：資金狂湧國債53億美元 防禦性成主流。（圖：shutterstock）

在股市吸金降溫的過程中，資金流向呈現明顯分化。投資人在面對市場波動時，偏好體質穩健、獲利能見度高的大型股相關 ETF；與此同時，中小型股 ETF 則出現資金淨流出，反映出投資人在不確定性環境下，風險趨避意識增強。


相較於股市動能放緩，固定收益市場表現相對穩定。最新一週固定收益 ETF 淨流入達 53.7 億美元，展現其作為風險調整與資金停泊的功能。 其中，美國國債單週吸金 23.7 億美元最為顯著，多元債券類型也有 7.8 億美元的流入。 貝萊德分析，投資人正因應利率維持高檔的環境，靈活調整債券部位的風險與存續期間。

貝萊德智庫（BII）指出，當前市場受到兩大力量驅動：一方面是 AI 投資趨勢持續支撐企業獲利成長；另一方面則是地緣政治與能源供給的不確定性，對通膨及利率構成回升壓力。 這種多重因素交織的局面，使市場缺乏單邊明確方向，資金行為轉趨審慎。

短期而言，雖然股市吸金動能降溫，但尚未出現風險撤退的訊號。 本波資金流動反映出投資人不再盲目追逐單一題材，而是透過股債之間的動態配置，回應該企業獲利前景與利率走勢。 貝萊德團隊強調，目前的資產配置策略正朝向更均衡、精細化的方向發展，以應對地緣政治風險等多重變數。

貝萊德 iShares ETF 資金流向表 (統計區間：2026/05/02 – 05/08)

資產類別 單週資金流向 (百萬美元) 年初至今流量 (百萬美元) 資產規模 (十億美元)
股票總計 3,060 121,755 4,554
已開發市場 3,434 86,259 4,088
新興市場 (374) 35,496 466
固定收益總計 5,369 68,272 1,272
美國國債 2,373 34,096 389
多元債券 781 11,035 243
通膨連結債券 504 4,951 45
非投資等級債 289 (3,105) 91
新興市場債券 225 517 44
投資等級債券 (279) 6,452 246
其他類別 1,476 14,327 214
商品 (3) (2,753) 178

文章標籤

貝萊德blackrockiSharesETF債券股票型

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty