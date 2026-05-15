貝萊德揭密ETF最新流向：股市動能降溫 資金轉向固定收益ETF 53億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-15 17:47

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）iShares 研究團隊發布最新（5 月 2 日至 5 月 8 日）ETF 資金流向觀察。數據顯示，儘管全球股市連續吸金後動能有所放緩，股票型 ETF 單周淨流入僅 30.6 億美元，較前一周的 114.8 億美元大幅走緩，但整體資金並未撤離市場，固定收益 ETF 淨流入達 53.7 億美元，進入「再平衡」與重新配置的關鍵階段。

債優於股？貝萊德揭密ETF最新流向：資金狂湧國債53億美元 防禦性成主流。（圖：shutterstock）

在股市吸金降溫的過程中，資金流向呈現明顯分化。投資人在面對市場波動時，偏好體質穩健、獲利能見度高的大型股相關 ETF；與此同時，中小型股 ETF 則出現資金淨流出，反映出投資人在不確定性環境下，風險趨避意識增強。

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相較於股市動能放緩，固定收益市場表現相對穩定。最新一週固定收益 ETF 淨流入達 53.7 億美元，展現其作為風險調整與資金停泊的功能。 其中，美國國債單週吸金 23.7 億美元最為顯著，多元債券類型也有 7.8 億美元的流入。 貝萊德分析，投資人正因應利率維持高檔的環境，靈活調整債券部位的風險與存續期間。

貝萊德智庫（BII）指出，當前市場受到兩大力量驅動：一方面是 AI 投資趨勢持續支撐企業獲利成長；另一方面則是地緣政治與能源供給的不確定性，對通膨及利率構成回升壓力。 這種多重因素交織的局面，使市場缺乏單邊明確方向，資金行為轉趨審慎。

短期而言，雖然股市吸金動能降溫，但尚未出現風險撤退的訊號。 本波資金流動反映出投資人不再盲目追逐單一題材，而是透過股債之間的動態配置，回應該企業獲利前景與利率走勢。 貝萊德團隊強調，目前的資產配置策略正朝向更均衡、精細化的方向發展，以應對地緣政治風險等多重變數。

貝萊德 iShares ETF 資金流向表 (統計區間：2026/05/02 – 05/08)