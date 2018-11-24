郭台銘：不會大量裁員 業績旺到明年1月

外媒近來報導，鴻海 (2317-TW) 將縮減縮減明年營業費用以及人力，董事長郭台銘今 (24) 日現身投票時強調，縮減預算每年都在做，但並沒有大量裁員計畫，且他更指出，到明年 1 月前業績都很好。

根據彭博社日前報導，鴻海計畫明年大幅削減費用 200 億元人民幣 (約新台幣 890 億元)，同時裁掉約 10% 非技術人員，日經新聞也指出，鴻海集團將裁員 10 萬人。

對此，郭台銘受訪時指出，減少預算每年都在做，只是今年比較全面、比較早做，主要是推了工業互聯網後，很多員工要轉型，尤其很多資料和訊息上雲端以後，將是無紙化的過程。

他指出，調整的不單是鴻海本身，還包括泛鴻海集團，包括日本、夏普、群創等大集團都在裡面，都在檢討成本，以應付未來經濟結構的調整與轉型所需。

至於人力調整方面，郭台銘強調不是裁員，也沒有大量裁員計畫，而是成立了一個工業互聯網學院，把員工送去培訓，因為將來要面臨工作性質與結構移轉，不適合自己做的就外包。

而外資調降目標價，郭台銘則重申不看股價，只看公司未來，他表示對接下來營運有信心，並指出到明年 1 月以前業績都很好。

而針對本次公投投票，他認為今年公投議題太多，應該聚焦 1-2 個，並在投票前大量辯論，才不會導致公投失焦。