〈分析〉2018年油價大崩盤 到底發生了什麼事？

近日油價的崩盤幾乎讓每個人都措手不及。在短短幾個星期內，從 4 年高點跌入全面熊市。這波比熊市更慘烈的石油危機，從高點下跌近 30%，是由一系列因素引發，讓曾經預言 100 美元油價的交易商目瞪口呆。

RBC Capital Markets 全球能源戰略主管 Michael Tran 表示，「這波油價下跌的絕對規模，讓人想起 2014 年和 2015 年不愉快的回憶。」暗指上次 2015 年國際油價大崩盤的石油危機。

川普總統對油價暴跌大聲叫好，「油價越來越低，太棒了！就像美國和世界的大減稅一樣。享受它吧！」川普推文指出，「謝謝沙烏地阿拉伯，但可以再低一點！」

但市場分析認為，油價下滑的原因恐怕不能用川普簡單的幾句推文來解釋，以下為投資人整理了油價本次大跌的 6 大根本性問題：

1. 川普制裁伊朗、他國卻增產：

今年稍早，川普政府誓言要將伊朗的石油出口歸零，對伊朗制裁的強硬立場使油價大幅上漲。在川普壓力下，OPEC 第一大原油出口國沙烏地阿拉伯將產量提高到歷史最高水平。

這一點至關重要，因為沙烏地阿拉伯就像石油國家的中央銀行，它是全球最大出口國，也是唯一一個能夠大幅提高產量的國家；另外，同時非 OPEC 成員國的俄羅斯和美國也加速了原油生產。

但川普政府本月初對伊朗採取了放水作法，震驚了整個油市。透過臨時豁免，允許印度、中國和其他國家繼續向伊朗購買原油。

這種制裁伊朗的假動作突然面臨潛在的供應過剩，OPEC 面臨下個月維也納會議上大幅削減產量的壓力，必須設定產量下限。

2. 美國頁岩油熱潮：

雖然川普稱讚沙烏地阿拉伯，但川普推文卻忽略了美國在石油暴跌中發揮的核心作用，因在頁岩油熱潮的推動下，美國已在最近超越俄羅斯和沙烏地，成為全球最大石油生產國，創下 1973 年以來首見。

國際能源署 (IEA) 預測，2018 年美國日產量將飆升 200 多萬桶，預計明年還將進一步攀升，沒有其他國家能夠將產能提高到這個程度。

石油交易商的擔憂是，市場可能並不需要所有美國頁岩油，這是造成最後一次石油危機的原因。根據週三 (21 日) 公佈的數據，美國庫存水平連續 9 週上升。

3. 需求擔憂：

但這次石油衰退並不僅僅是供應過剩，全球經濟成長放緩似乎已在抑制需求。

美國對石油的需求「非常強勁」，但 IEA 上週警告歐洲和亞洲發達國家需求「相對疲弱」，此外並點名印度、巴西和阿根廷需求「放緩」，原因是物價高企、貨幣疲軟以及經濟活動惡化。

由於貿易戰，國際貨幣基金 (IMF) 上月調降中國和美國的 2019 年 GDP 估計數。預計全球 GDP 將從 2018 年的 2.9% 降至明年的 2.5%。這對於推動經濟發展的石油來說絕不是好消息。

4. 股市混亂：

對全球經濟放緩的擔憂，正導致投資人逃離風險資產，無論是蘋果 (AAPL-US) 股票、比特幣還是原油；油價週二 (20 日) 暴跌 7%，道瓊指數下挫 552 點。

高盛能源研究主管 Damien Courvalin 告訴客戶，油價下跌部分反映了「因持續擔憂經濟成長，而呈現全面的跨商品和跨資產拋售」。

Courvalin 認為，石油拋售已經「超越」基本面。不過，他預計，在 OPEC 採取行動之前油價不會恢復，並且證據表明需求成長仍「具彈性」。

5. 對沖基金多殺多：

與股票一樣，大宗商品受到對沖基金和其他交易商大幅押注的影響。分析師表示，基金經理人此前大規模的多單部位，正導致這波石油「多殺多」的暴跌加劇。

根據 RBC 數據顯示，對沖基金的原油期貨部位在 10 月底暴跌至 2016 年初以來的最低水平，當時原油價格曾跌至每桶 26 美元。

6. 汽油越來越便宜：

感恩節前的石油危機將使數百萬美國人的駕車旅遊更便宜，據 AAA 統計，全美汽油平均價格週三 (21 日) 已降至每加侖 2.60 美元，低於一個月前的 2.85 美元。

這可以為進入假日購物季節的經濟提供額外的推力，畢竟就連川普都將油價下跌比作美國的「大減稅」。

當然，油價的急遽下滑也會影響美國石油產業的前景，上次能源價格的低迷引發了數十宗破產案件，並摧毀美國在德州、北達科他州和俄克拉荷馬州等地的數十萬個石油工作崗位。