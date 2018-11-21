大跌後雖微幅反彈 原油後市依舊讓人惴惴不安

由於美國商業原油庫存意外下降以及印度原油進口量再創新高，油價週三 (21 日) 自前一日重挫逾 6% 的跌幅中微幅回升。

但由於經濟環境困難和政治風險，國際能源總署 (IEA) 警告石油市場存在前所未有的不確定性，投資人依然膽戰心驚。

台北時間 10:30，國際布蘭特原油期貨價格為每桶 63.19 美元，較前一交易日收盤價上漲 66 美分，漲幅 1.1%。

美國西德州中質原油 (WTI) 原油期貨上漲 66 美分或 1.2%，報每桶 54.09 美元。

美國石油協會 (API) 週二 (20 日) 晚間發布的報告顯示，截至 11 月 16 日當周美國商業原油庫存意外下降 150 萬桶至 4 億 3920 萬桶。

交易商表示，印度原油進口量創歷史新高，每日近 500 萬桶，消息也支撐了油價。

然而週三的反彈幅度相對整體市場的疲軟仍然很小，在全球股市暴跌之際，原油價格在前一交易日下跌超過 6%。

IEA CEO Fatih Birol 週二表示，「全球經濟仍處於非常困難的時期，非常脆弱。」

期貨經紀公司 CMC Markets 在每日報告中指出，「全球經濟成長擔憂加劇打擊石油市場，並造成歐洲和美國股市下滑。」

隨著產量激增和需求前景惡化，石油輸出國家組織 (OPEC) 正在推動減產每天 100 萬至 140 萬桶，以防止 2014 年供過於求的景象重現。

投資銀行 Cantor Fitzgerald Europe 石油分析師 Ashley Kelty 表示，「預計油價會進一步疲軟，直到 12 月 6 日 OPEC 和 11 月 30 日至 12 月 1 日的 G20 峰會反應更加明確為止。」