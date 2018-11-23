供給超越需求 摩根大通調降2019年布蘭特原油目標價

摩根大通決定調降石油前景預測，預計 2019 年布蘭特原油價格平均每桶 73 美元，較該投行之前預測的每桶 83.50 美元低了 10 美元。

摩根大通亞太區石油和天然氣業務負責人 Scott Darling 表示，小摩近期修改了其前景展望，部分原因是北美供應將在明年下半年增加。預計到 2020 年，國際油價指標布蘭特價格將降到 64 美元。

在週四 (22 日) 的亞洲交易中，布蘭特原油交易價格在每桶 63.45 美元左右，而美國西德州中質原油 (WTI) 價格在每桶 54.61 美元左右。

Scott Darling 表示，特別是在石油輸出國家組織 (OPEC) 同意在今年稍早提高產量後，油市需求成長將會受到影響。

市場現在關注 OPEC 於 12 月 6 日的下次會議以獲得指引，Darling 指出，OPEC 明年必須削減石油產量 120 萬桶，以平衡石油市場。

由於川普決定重新制裁伊朗，原油價格今年起伏不定，10 月價格飆升至多年高點，對 OPEC 第三大生產國的制裁一年多來對油價形成不少壓力。

在制裁生效前一個月，主要原油基準指數飆升至 4 年高點，但此後的逆轉走勢令人震驚。自 10 月初以來，油價已經暴跌 30%，主受市場全面拋售拖累走低以及明年供應將超過需求的不斷上升的共識。

Darling 說，「美國政治手段是個重要因素，但它仍然是靠供需驅動的。」

川普總統週三 (21 日) 高調為沙烏地阿拉伯進行辯護，他感謝王國幫助控制油價，儘管兩黨批評他在記者 Jamal Khashoggi 遇害後支持利雅德。

川普政府依靠沙烏地阿拉伯提高產量，並說服其他產油國增產石油，以抵消其對伊朗強硬政策造成的通膨衝擊。