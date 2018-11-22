能源盤後─與沙國維持良好關係 油價82美元至54美元 川普：「請享用！」 

週三 (21 日) 油價上漲，即使美國能源情報署 EIA 報告截至 11 月 16 日當週原油庫存增加 490 萬桶，高於分析師預計的增加 190 萬桶，油價也在週三延續漲勢。

然而，汽油和蒸餾油等石油產品庫存下降，表明需求穩定。汽油庫存減少 130 萬桶，蒸餾油庫存減少 10 萬桶。

布蘭特原油期貨收高 0.88 美元，或 1.41% 至每桶 63.41 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.06 美元，或 1.98% 至每桶 54.49 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.68% 至每加侖 1.489 美元。

天然氣收低 0.062 美元，或 1.37% 至每一千立方英尺 4.459 美元。

在外媒報導 10 月份沙烏地阿拉伯石油數據顯示產量激增之後，週三的反彈有所緩和。市場參與者此前一直懷疑沙國聲稱它可能彌補美國制裁伊朗後的供應所留下的差距。

同時，根據 EIA 數據，美國產量保持強勁，達到 1170 萬桶 / 日。

美國總統川普一直聲稱他希望保持低油價並在週三再次發布推文。他提道，「油價走低，非常好！就像美國和世界的大減稅一樣。呼籲選民或讀者，請享用！54 美元，之前為 82 美元。謝謝沙國，但讓我們走更低吧！」。

圖：推特

然而，市場反應很小。分析人士推測，他的言論可能會影響石油輸出國組織 OPEC 及其盟國是否決定在 12 月 6 日的會議上削減產量。

因美國感恩節假期，大多數美國能源市場將於週五 (23 日) 下午 12:45 關閉。感恩節週四 (22 日) 休市。