風暴中的祖克伯接受專訪：不贊成黑索羅斯 不會辭職

2018 年對於 Facebook 來說，是命途多舛的一年，祖克伯這一年幾乎在澄清和道歉中度過。

美國當地時間周二，祖克伯接受了 CNN 財經頻道的採訪。在採訪中，祖克伯稱，在短期內，公司高層不太可能發生什麼變化。當被問及是否會考慮辭去 Facebook 董事長一職時，祖克伯表示，「這不是我們的計劃。」

他還表示，支持公司的二號人物，首席營運官雪莉 · 桑德伯格 (Sheryl Sandberg)，儘管近期有人批評她在處理 Facebook 公關危機中所扮演的角色。

對此，祖克伯稱，桑德伯格是家公司非常重要的一部分，在公司面臨許多重大問題上，她做出了許多努力。他進一步表示，十年來，桑德伯格一直是自己重要的搭檔，並希望在未來的幾十年裡繼續一起工作。

而在上周，《紐約時報》報導中揭露了 Facebook 僱傭 Definers 一事，針對谷歌、蘋果進行調查。

該報導稱，為了抵禦外界的言論批評，轉移目標，Facebook 僱傭共和黨遊說公司 Definers 對潛在競爭對手進行抹黑。採用「黑公關」手段將索羅斯描繪成反 Facebook / 反保守主義的幕後金主。

對此，祖克伯在接受 CNN 採訪中表示，他不贊成受聘請的公關公司對支持自由主義事業的索羅斯採取的做法。他對索羅斯受到公關公司的攻擊感到不悅。

當被問及想向索羅斯傳達什麼資訊時，祖克伯表示，索羅斯是許多不懷好意的攻擊的目標，他認為這很可怕，並表示不希望任何與 Facebook 公司有關聯的人成為攻擊索羅斯的一員。

索羅斯因支持自由主義和民主主義而受到保守派和歐洲民族主義者的廣泛批評。與此同時，在一系列陰謀論中，他也被塑造成了一個希望操縱市場和政府的幕後主使。

而 Facebook 首席營運官桑德伯格在上周的一份聲明中表示：

我想強調，從來沒有人打算對索羅斯先生或其他任何人發表反猶太主義的敘述。猶太人是我個人的核心部分，我們的公司堅決反對仇恨。我們的工作被解釋為反猶太主義對我來說是令人憎惡的，並且非常私人化。

《紐約時報》的報導發布後，Facebook CEO 祖克伯否認自己對此事知情，對 Definers 的行為表示不滿。他也抱怨媒體的報導，稱這些報導只是在展示壞的一面，而並沒有顧全大局。

祖克伯對 CNN 談到《紐約時報》的報導時更加尖銳，他表示根本不清楚這份報告的正確性，並認為報告中的很多內容事先和記者談過，並告訴他們這都不是真的，但他們還是選擇了刊登。

Facebook 周二稱，公司僅要求 Definers 做了公關公司的常規業務，並沒有要求 Definers 分發或創造任何假新聞。該公司承認，要求 Definers 對索羅斯進行相關的調查。

不過，Facebook 周三承認曾聘請公關公司調查億萬富翁索羅斯，以獲得「黑料」。

2018 年 1 月，索羅斯在達沃斯的一次演講中攻擊了 Facebook，稱我們是「對社會的威脅。」

『新聞來源／華爾街見聞』