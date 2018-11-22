臉書承認：聘公關公司Definers攻擊索羅斯

臉書 Facebook (FB-US) 週三 (21 日) 承認，該公司確實聘僱公關公司 Definers，來針對著名億萬富翁索羅斯 (George Soros) 進行調查，並藉 Definers 所提供之資料攻擊索羅斯；此前索羅斯曾指臉書是「社會的威脅」。

《紐約時報》上週發表文章報導，指臉書聘僱公關公司 Definers 針對谷歌 (GOOG-US)、蘋果 (AAPL-US) 進行調查，而該消息曝光後不到一週，臉書也隨後反擊索羅斯及其競爭對手的負面消息。

臉書負責傳播和政策的負責人 Elliot Schrage 發表了一篇部落格文章，詳細介紹了該公司聘請共和黨反對派研究公司 Definers Public Affairs 的決定，以及為何把目標指向臉書的批評者，這些批評者包括了索羅斯在內。

圖：Schrage 臉書博客文

Schrage 寫道，「今年一月索羅斯在達沃斯演講上抨擊我們是社會的威脅，我們之前從未聽過索羅斯有過這樣的批評，故如果我們不理解批評者的背景和潛在的利益動機，那將是不負責任和不專業的。」

上週，臉書執行長佐克伯 (Mark Zuckerberg) 否認對臉書調查索羅斯的行為表示知情，同時臉書營運長 Sheryl Sandberg 也否認了知曉聘用 Definers 的消息。

而解釋到 Definers 的工作，Schrage 提道，他們「準備文件、並將這些文件分發給媒體，以表明這不僅僅是一個自發的基層運動」。Schrage 承認沒有妥善管理臉書與 Definers 的關係，並解釋說，隨著與公關公司的合作擴大，這種關係「其實不那麼受到中央管理」。

對於 Zuckerberg 和 Sandberg，Schrage 表示，「我很抱歉，我讓你們失望，我為自己在這裡的失敗感到遺憾」。

佐伯格週二 (20 日) 在接受 CNN 採訪時表示，他沒有辭去臉書董事長職務的意思。