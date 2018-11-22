不漲了！ 特斯拉調降中國售價 自行吸收關稅成本

美中貿易戰持續升溫，雙方皆祭出報復性關稅措施，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 週四 (22 日) 宣布，將調降在中國銷售的 Model X 和 Model S 價格，使中國消費者更能夠「負擔的起」，公司將自行吸收關稅所造成的額外支出。

特斯拉宣布，將把 Model X 和 Model S 於中國售價方便調降 12% 至 26%，使該公司車款在中國電動車市場更具價格吸引力。中國新能源車輛銷售不斷攀升，引領如電動車廠蔚來汽車的崛起，特斯拉欲在中國市場競爭，因此採取削價競爭策略。

美中貿易緊張局勢加劇，中國對美國進口車輛課徵高額關稅，此舉正在傷害特斯拉的銷售，因該公司在中國的製造工廠尚未完工，所有的車輛皆從海外市場進口。

對此，特斯拉聲明指出，將自行吸收高額關稅所造成的額外成本，以使特斯拉車輛在中國可以更低的價格銷售。另一方面，該公司將加速投資位於上海的 Gigafactory，以盡早開始於中國生產車輛。

因應高額關稅的影響，特斯拉在 7 月時宣布，將調高在中國的車輛售價，當時 Model X 和 Model S 的售價約被提高 20%。

特斯拉股價日線走勢圖

電動車市場預測

貝萊德的全球主題與產業投資主管 Evy Hambro 預測，未來 2 至 3 年，電動車的銷售將會急遽攀升。主要因素為電動車售價變得更便宜，此外，消費者擁有更多的選擇，許多傳統汽車製造商已開始進入電動車市場，如福斯 (Volkswagen) 力推 500 億美元的電動車量產計畫。

Hambro 指出，根據監管環境和消費者喜好，不同的國家接受電動車的程度有所不同。就現況而言，中國在自動駕駛、電池技術與電動汽車方面的商業模式有所領先。

今年稍早時，國際能源署 (IEA) 預測，在購買乾淨能源汽車的鼓勵政策之下，2030 年全球電動車擁有數量將達 1.25 億台，該機構預測，2017 年全球上路的電動車量約為 310 萬台。