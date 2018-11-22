傳蘋果將推低價電視轉接棒 鋪路明年的原創內容平台

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮推出一款價格較低的電視轉接棒 Apple TV dongle，連接電視後就類似於亞馬遜 (AMZN-US) 的 Fire Stick 或谷歌 (GOOGL-US) 的 Chromecast。

據傳，蘋果推出這樣一種硬體設備，是為了推廣即將推出的電視串流媒體服務。有傳言稱，蘋果計劃明年推出電視串流媒體服務，該產品是該公司斥巨資打造的原創內容平台，可能最早在明年 3 月上市，並計劃於在 100 多個國家推出。

Apple TV dongle 的價格預期將低於 Apple TV，並且可以插在一般電視機後面進行內容傳輸。較低價格的 Apple TV dongle 能夠讓更多用戶接觸到電視內容服務，也有助於觸及更多潛在買家。

目前，蘋果唯一的電視產品是 Apple TV，Apple TV 4K 售價 179 美元，非 4K 版售價 149 美元。相比之下，亞馬遜和谷歌目前推出的 TV dongle 價格要低得多，價格在 25 美元到 35 美元之間。

蘋果可能單獨推出電視串流媒體服務，或者將其與 Apple Music 和 Apple News 訂閱捆綁在一起，其中也將包含雜誌服務 Texture。蘋果創建的原創電視內容平台可通過電視應用免費提供給 iPhone、iPad 和 Apple TV 用戶，而非蘋果的用戶將可能透過 Apple TV dongle 來是用該服務。

而針對內容部分，蘋果也在與多家公司進行協商，以連接像是 HBO 和 STARZ 等電視頻道內容。原創內容部分，蘋果已經有十多個原創電視節目正在製作中，即將推出 19 部原創電視劇集，並且與電影製作公司簽訂了協議。

對此消息，蘋果並未表示任何評論。