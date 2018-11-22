台股盤前─外資期貨做多壓抑空頭軍 惟選前觀望僅看中小型股各自表態

台股昨 (21) 日開低走高，終場加權指數僅下跌 2.47 點，收在 9741.52 點，櫃買指數更是大漲超過 1%，今 (22) 日開盤前，美股漲跌互見，而外資 11 月合約結算後留倉淨多單 41634 口，顯然暫時對後市看法並不過於悲觀，不過選舉前夕，觀望氣氛濃厚，短線也難見到多方上攻意願，法人預料，盤面上仍以櫃買中小型股表現為主。

三大法人昨日合計買超 13.04 億元，其中，自營商買超最多達 11.89 億元，外資及陸資買超 2.77 億元，僅投信賣超 1.62 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 354 口至 12014 口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 2307 口至 41634 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2222 口至 6025 口。

感恩節前夕，美股四大指數大多走高，美股道瓊指數下跌 0.95 點或 0.0039%，收 24,464.69 點；S&P500 指數上漲 8.04 點或 0.30%，收 2649.93 點；那斯達克指數上漲 63.43 點或 0.92%，收 6972.25 點；費城半導體指數上漲 4.91 點或 0.42%，收 1179.73 點。

消息面上，有許多偏多的訊息，川習會前美方炮聲不斷，白宮經濟顧問委員會主席哈塞特放話，建議把中國逐出 WTO。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周三表示，貿易戰開打和美國升息均將威脅全球經濟成長。儘管短期內全球經濟不至於急速走下坡，但將明年全球 GDP 成長率下修至 3.5%。

國際半導體產業協會 (SEMI) 昨公布 10 月北美半導體設備製造商出貨金額為 20.6 億美元，不但連 5 個月下滑，也是近 11 個月低點，SEMI 示警，包括個人電腦、智慧手機、伺服器、記憶體等半導體主要應用全面放緩，明年景氣保守看待。

彭博新聞報導，鴻海集團旗下富士康計劃明年削減 200 億元人民幣成本，對此，鴻海澄清，集團的經營策略是定期對集團全球各地的運營狀況進行檢視。

據 WitsView 最新面板報價，11 月大尺寸面板價格全面下跌，其中又以 32 吋、65 吋、75 吋跌幅最大，單月跌幅都在 3-4 美元，其他尺寸也都有 1-3 美元的跌幅；隨著電視面板走跌，IT 面板價格在 11 月也鬆動，平均有 0.4-1% 跌幅。

整體來看，法人指出，昨日台股在美股大跌衝擊下，反而可拉到平盤附近作收，顯示下方有撐，距離選舉僅剩下 2 個交易日，若成交量保持低量，將可持續減緩賣壓，但同時也代表短線多方進攻力道不足，預料仍將以櫃買的中小型股可期待續見活潑抗跌表現。