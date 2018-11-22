

◆盤勢分析

1. 感恩節前夕，能源股領漲，美股四大指數窄幅波動，收盤漲幅介於 + 0%~+0.92%。在個股方面，UA 上漲 3.35%、FB 上漲 1.8%、台積電 ADR 上漲 1.49%、亞馬遜上漲 1.42%、谷歌 1.26%、美光上漲 0.72% 等呈現反彈，Apple 微跌 0.11%、intel 下跌 0.76%，但 AMD、特斯拉、NVIDIA 下跌超過 2%。

2. 因美國科技股回檔，連動亞洲股市晨間呈現重挫。周三台股早盤開低震盪，盤中一度下跌超過 100 點，但期指拉高結算與 2330 台積電轉強的帶動，指數跌幅開始收斂。終場加權指數微跌 0.03%，收在 9,741.52 點。

3. 另 6488 環球晶、8069 元太、5347 世界先進領漲，市場資金進入中、小型電子個股，OTC 指數沿著五日線走高，收盤上漲 1.14%，創下近期反彈新高，表現相對加權指數強勢。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長下影線紅 K 棒，短線呈現震盪格局。

(2) 量能：成交量微增至 1013.50 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 13.04 億元；外資 + 2.77 億元、投信 - 1.62 億元、自營 + 11.9 億元。

5. 電子類股

(1) 矽晶圓：產業景氣能見度高，短期供給維持吃緊狀態，搭配市場資金進入低基期的個股，矽晶圓低價的 3016 嘉晶早盤快速漲停，帶動 5483 中美晶、6182 合晶、6488 環球晶等股價走高。

(2) 被動元件、MOSFET：波段跌幅已深，市場人氣回籠，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2478 大毅股價轉強。功率半導體 3707 漢磊，MOSFET 的 8261 富鼎、5299 杰力、3317 尼克森、6435 大中尾盤收高。

(3) 網通：5G 題材發酵，外資頻送秋波，5388 中磊爆量上攻，網通族群的 4991 環宇 - KY、4971 IET-KY 漲幅超過 5%；3682 亞太電 5G 實驗網獲 NCC 驗證，早盤爆量漲停。

6. 非電子類股

生技：1795 美時第三季轉虧為盈，周三股價創近三個月新高；1786 科研宣布簽訂印尼總經銷的合約，明年將開始出貨，股價逆勢上漲。

7. 重點訊息：

(1) 三星強攻 5G 智原沾光搶 ASIC 訂單: 隨著美國及澳洲決定禁用中國大陸生產的 5G 設備之後，市場傳出包括加拿大、德國、日本等國家也可能跟進限制中興、華為等大陸業者參與 5G 基礎建設標案。韓國三星電子為了搶攻 5G 市場龐大商機，透過旗下晶圓代工事業提供 10 奈米及 7 奈米等先進製程優勢，明年將全力搶攻 5G 基地台及終端晶片市場，股價基期偏低。

(2) 浩鼎火力全開 新藥報三喜: 4174 台灣浩鼎最受關注的乳癌新藥 OBI-822 獲美國 FDA 和香港衛生署 DOH 核准三期臨床，另外，單株抗體新藥 OBI-888，昨（21）日也取得美國 FDA 核准治療胰臟癌的孤兒藥資格認定。由於個股短線走勢偏弱，預期利多將有助於股價表現。

