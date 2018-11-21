〈每日外資外匯觀點〉唱衰美元聲量大 但和歐元相比 美元明年仍續強

美元在花旗、摩根士丹利、高盛等多家投行齊聲唱衰前景下，周二仍逆勢反彈，重新逼近 97，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 為之緩頰，儘管近期美元前景被削弱，市場擔心美國經濟成長和利率前景可能過於樂觀，但相較於風險資產和歐元的前景表現，美元在 2019 年仍可維持相對較好的表現。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭合作銀行認為，明年歐元兌美元的反彈有限，預期明年上半年將跌到 1.12，明年底前則可能緩慢回升至 1.14。

法國興業銀行 (SocGen) 指出，英國首相梅伊面臨職位不保，雖不利英鎊走勢，但英鎊空頭可能出現回補。目前脫歐協議能否通過議會投票雖充滿不確定性，但通過協議的可能性仍然高於無協議脫歐。

該行預期，英鎊兌美元持續受到脫歐議題的干擾，但受到歐元兌美元反彈及美債殖利率下降的提振，將可能引發英鎊空頭回補。

高盛指出，美聯儲仍處於升息軌道中，明年初以前，美元還可能再走強，但全球經濟大背景中已經出現不利美元走勢的因素。其中最重要的是因財政刺激帶來的美國經濟成長將放緩，貨幣緊縮後的負面作用將浮現。

高盛經濟學家預期明年第四季美國經濟成長率將降至 2.0%，將遠較今年同期預期的 3.1 來得低，在此背景下，美國卻不斷升息，預期將使得美元的收益性低於 G10 貨幣及部分新興國家貨幣。

此外全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater Associates) 的創始人達里歐 (Ray Dalio) 發出預警，現在的金融市場和全球環境都和上世紀 30 年代世界經濟大蕭條時期相似，並預言美元作為世界儲備貨幣的地位將受到挑戰，美元債將受影響，並將有新貨幣崛起。