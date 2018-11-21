台股開低走高 三大法人合買13.04億元 外資再狙擊鴻海連13賣

台股今 (21) 日盤中在台積電與大立光等權值股回神帶動下，指數跌幅收斂，終場僅小跌 2.47 點、以 9741.52 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 2.77 億元，自營商買超 11.89 億元，投信賣超 1.62 億元，三大法人合買 13.04 億元。其中，鴻海仍無法擺脫遭外資調節的命運，已連續 13 賣，並連 3 日遭外資賣超逾萬張。

台指期部分，外資增持多單 2509 口，多單未平倉口數增至 41634 口；投信回補空單 34 口，空單未平倉口減至 29391 口；自營商減持多單 1069 口，空單未平倉口數增至 229 口。

外資買超第 1 名為富邦 VIX、買超 52806 張，第 2 名欣興、買超 14508 張，第 3 名威盛、買超 9880 張，第 4 名元大金、買超 8903 張，第 5 名大同、買超 7278 張，第 6 名中華電、買超 4787 張，第 7 名長榮、買超 4607 張，第 8 名新日光、買超 4203 張，第 9 名瑞儀、買超 3878 張，第 10 名兆豐金、買超 3876 張。

外資賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 14417 張，第 2 名鴻海、賣超 10384 張，第 3 名台泥、賣超 10282 張，第 4 名元大台灣 50 反 1、賣超 7918 張，第 5 名旺宏、賣超 7677 張，第 6 名日月光投控、賣超 7365 張，第 7 名新光金、賣超 6675 張，第 8 名群創、賣超 5499 張，第 9 名技嘉、賣超 5312 張，第 10 名中鋼、賣超 5015 張。

投信買超第 1 名中磊、買超 2685 張，第 2 名元太、買超 1712 張，第 3 名嘉晶、買超 1375 張，第 4 名兆豐金、買超 776 張，第 5 名遠傳、買超 690 張；投信賣超第 1 名玉山金、賣超 1976 張，第 2 名台泥、賣超 1611 張，第 3 名遠東新、賣超 1564 張，第 4 名中信金、賣超 1374 張，第 5 名開發金、賣超 1234 張。

自營商買超第 1 名為富邦 VIX、買超 26826 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、買超 18407 張，第 3 名開發金、買超 5018 張，第 4 名臺企銀、買超 2802 張，第 5 名元大 S&P 原油反 1、買超 2587 張；自營商賣超第 1 名元大 S&P 原油正 2、賣超 15813 張，第 2 名元大台灣 50、賣超 5354 張，第 3 名元大滬深 300 正 2、賣超 3495 張，第 4 名元大高股息、賣超 2732 張，第 5 名國泰中國 A50 正 2、賣超 1613 張。

法人指出，外資近期在現貨市場雖受美股影響出現賣超，但期貨市場未平倉多單水位仍逾 3 萬口，投信近期也持續在店頭市場回補持股，顯示法人仍正向看待台股後市，雖然盤勢短期間內受國際股市不佳影響，但台股籌碼正向，盤勢跌幅有機會逐漸趨緩。