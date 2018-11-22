【大慶證券】盤前分析－櫃買率先表態  關注中小型績優股



◆盤勢分析

科技股反彈，帶動昨日美股走勢，不過美國公布 10 月耐久財訂單，季調後月跌 4.4％，創 15 個月最大跌幅，主要受民用飛機訂單月減 21.4％拖累，使美股漲勢收斂，道瓊收至平盤附近，僅 Nasdaq 上漲 0.92% 表現較佳。不過 Nasdaq 昨日漲勢雖較強，但因指數率先創波段新低，走勢仍偏弱勢，短線需盡快站回 5 日均線，否則多方氣勢不足，恐將回測今年低點 6630，整體來看，美國股市仍趨弱勢，科技股短線反彈但走勢多已偏空，恐持續對亞股走勢造成壓力，需持續留意。

美股重挫拖累昨日亞股早盤科技股走勢不穩所拖累，所幸低接買盤進場，陸股、日股、韓股及台股全數跌幅收斂，其中台股終場僅小跌 2.47 點收在 9741 點，成交金額 1028 億。集中市場多方表現積極，力守在 9700 點之上，短線只要昨日低點 9632 點不破，架構就沒有翻空的危險，考量 KD 指標已從高檔修正，月線也持續向下扣抵，短線若量能配合提升，仍有機會再起新一波攻勢。櫃買市場走勢續強，在盤勢動盪之際，逆勢量增上漲 1.14% 來到 121 點，率先表態創波段新高，後面只要月線不被有效跌破，短多行情即可延續。

觀察昨日盤面，矽晶圓族群在經過連日的橫盤整理後再啟攻勢，除中美晶攻上漲停外，包括環球晶、台勝科、合晶等全數逆勢表態，亦激勵被動元件族群上漲，指標股國巨、華新科漲幅達 5% 之上，相關類股走勢已經過修正，且多數第三季獲利表現仍佳，只要股價整理、籌碼沉澱後，短線仍有機會走揚。另外 5G 效益延續，除中磊上漲 5.12% 外，其他如正文、明泰等也有表現，同樣為未來趨勢的車電族群，為升、勝麗、同致等也分別上漲 1.46% 至 5.44% 不等，5G、電動車、自駕車、車聯網均為未來重要趨勢，需求成長可期，且時逢財報空窗期，更令市場擁想像空間，族群內個股有望維持輪動，可持續關注。至於 IC 相關的神盾、宜特因營運有望好轉，昨日一同攻上漲停，進入旺季的成衣廠聚陽、儒鴻等也同步走揚。整體來看，盤面動盪雖大，但獲利表現佳、營運具轉機、產業前景佳等具基本面的類股依舊受市場青睞，包括紡織、電動車、5G 等，相關類股經整理後，仍可以中小型股為優先，擇優去做布局。

