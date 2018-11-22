盤前財經大事搶先讀2018年11月22日

今日操盤前瞻

主計總處發布 10 月失業率

美股因感恩節休市一日

法說會：廣華 - KY、江申、夆典、裕融、元太

櫃買市場業績發表會：精華、聖暉、長華科

股臨會：東洋

〈富士康減支〉彭博：iPhone 需求太弱 富士康明年將大砍 29 億美元成本

《彭博社》報導，傳因 iPhone 需求表現不佳，鴻海集團旗下富士康正計劃大砍 2019 年高達 200 億人民幣 (約合 29 億美元) 的成本開支，據富士康內部的工作備忘錄透露，主因是富士康認為 2019 年將是該公司非常困難和競爭的一年。閱讀全文...

LINE 純網銀再加入遠傳、台灣大 「鐵三角」股東結構完備

繼 11 月 12 日公布第一波策略合作夥伴名單之後，LINE Financial 台灣今 (21) 日再宣布將邀請遠傳電信與台灣大哥大擔任策略股東，共同加入純網銀執照申請的籌備團隊，兩家電信業將分別持股 5%。閱讀全文...

感恩節前夕亞馬遜驚傳資安危機！技術性錯誤導致客戶個資外洩

週三 (21 日) 感恩節前夕，亞馬遜 (AMZN-US) 透過電子郵件通知客戶，由於系統發生「技術性錯誤」，導致客戶的姓名和電子郵件地址公開顯示在其網站上。亞馬遜表示已修復該錯誤，並向客戶保證無需重新設定密碼。但是個資遭洩恐為客戶帶來網路釣魚攻擊的風險，客戶帳戶也可能遭駭客重新設定。閱讀全文...

川習會前雙方互相放話 美方指中國未改變不公平貿易做法

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週二 (20 日) 指責，中國並未改變在對美貿易衝突核心上「不公平」的做法。美國總統川普預計月底將與中國國家主席習近平會面，這一說法料將提升雙方緊張關係。閱讀全文...

比特幣守住 4000 美元 分析師：短線買點快到了

加密貨幣的跌勢週三趨緩，在美國感恩節之前，所有主要貨幣全數交易上漲。週二尾盤最後一小時內比特幣重挫 10% 之後，週三交易已回彈，根據美國 Kraken 交易所，週三交易價格較週二下午 5 時的價位上漲 2.1% 至 4460.79 美元。閱讀全文...