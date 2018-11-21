川習會前雙方互相放話 美方指中國未改變不公平貿易做法

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週二 (20 日) 指責，中國並未改變在對美貿易衝突核心上「不公平」的做法。美國總統川普預計月底將與中國國家主席習近平會面，這一說法料將提升雙方緊張關係。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 週二發布聲明表示，他的機構已經完成「301 條款」調查的更新，針對 2018 年 3 月調查的主題，更新報告顯示，中國並未從根本上改變不公平、不合理且扭曲市場的做法。

貿易代表辦公室表示，中國並未「建設性」地回應，也沒有採取實質行動，解決美方關切的問題。報告還說，中方最初的回應，就已明確表示不會改變政策。

貿易代表辦公室聲稱，中國正在繼續實施和支持，透過網路竊取美國智慧財產的政策，也依然採行歧視性的技術許可限制措施。

報告中說，中國雖然部分放寬一些外國所有權限制，但依然堅持使用外國投資限制，來要求或迫使美國公司向中國企業技術移轉。

雖然川普與習近平預定在月底會面，但兩國的貿易口水戰近來卻愈演愈烈，蔓延至上週末舉行的亞太經合組織 (APEC) 峰會。中國外交部長王毅表示，APEC 未能發表宣言，主要是因個別經濟體堅持強加自己的案文，為保護主義「開脫」。這被視為在批評華盛頓。

301 條款引發了美國對價值 500 億美元的中國商品加課關稅，後來並擴增至 2500 億美元。美國副總統彭斯 (Mike Pence) 上週六表示，除非中國順從美方的要求，否則美國不會在貿易衝突中讓步，甚至還可能將關稅提高一倍。