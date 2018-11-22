比特幣守住4000美元 分析師：短線買點快到了

加密貨幣的跌勢週三趨緩，在美國感恩節之前，所有主要貨幣全數交易上漲。

週二尾盤最後一小時內比特幣重挫 10% 之後，週三交易已回彈，根據美國 Kraken 交易所，週三交易價格較週二下午 5 時的價位上漲 2.1% 至 4460.79 美元。

比特幣在過去 7 個交易中有 6 個交易日走跌，CrackedMarket 分析師 Jani Ziedins 表示，短期底部可能就快到了，現在敢進場的人可望獲得豐厚的回報。

「未來幾天賣盤可能會持續，但是有可能在 3500 美元左右回彈到 5000 美元，雖然在這波動盪中，這樣的幅度聽起來不大，但是從 3500 美元跳到 5000 美元，等於是短短幾天內，就賺到近 50% 回報。」

「這不適合膽小的人，但對於敢跳上這波必然反彈的人來說，這將有很好的回報。」

Altcoin 拋售狀況回穩

(除了比特幣以外，Altcoins 包含所有加密貨幣。)

Altcoins 週三大致走漲。以太幣上漲 0.5% 至 131.84 美元、萊特幣上漲 0.6% 至 32.95 美元、瑞波幣上升 0.3% 至 43 美分。

比特幣現金 (Bitcoin Cash) 表現不佳，下跌 7.9% 至 239.50 美元。

根據 CoinMarketCap 的數據，週三廣泛反彈讓所有加密貨幣總值增加了 50 億美元。

比特幣期貨週三走高。 Cboe Global Markets 12 月契約上漲 0.6％至 4390 美元，CME Group 11 月契約上漲 4.3％至 4420 美元。