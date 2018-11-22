〈銀行承辦以房養老〉以房養老開辦近3年承做件數近3千件 銀行點出推動有四大困難點

銀行自 2015 年 11 月開辦「以房養老」業務以來，截至 10 月底，以房養老承做件數約 2,927 件，核貸金額共 158.69 億元，有 9 成的案件集中在合作金庫、土地銀行與華南銀行等 3 家公股行庫。而土銀也表示，在台灣推動以房養老，有四大困難點。

進一步細看各家銀行承辦以房養老業務，合庫以 1,203 件居冠，土銀以 861 件居次，華銀 580 件、台灣企銀 159 件、一銀 83 件、台銀 11 件。

立法院財委會今 (22) 日前往土地銀行考察公股行庫承辦「以房養老」業務，由土地銀行、合庫銀行與華南銀行，簡報以房養老業務承辦情況與面臨的問題。

土地銀行表示，在台灣推動「以房養老」主要有四大困難點，包括：一、國人「有土斯有財」的觀念根深蒂固不易改變，二、晚輩認為讓父母以房子抵押向銀行借款不太光彩，三、部分客戶礙於個人或繼承因素，四、有些房子因座落非都會區，房價偏低導致核貸金額與客戶認知差距過大等因素，造成以房養老難以推動。

土銀建議，要推動以房養老，建議可引進保險機制共同分攤風險，或是政府推動信保基金，以及部分成本採使用者付費，並制定專法規範作為整體運作機制的依據。

另外，目前以房養老根據民法第 881 之 4 條規定，將抵押權最長 30 年的限制延長至 50 年，落實真正養老的目的。