彭博：iPhone需求太弱 富士康明年將大砍29億美元成本

《彭博社》報導，傳因 iPhone 需求表現不佳，鴻海集團旗下富士康正計劃大砍 2019 年高達 200 億人民幣 (約合 29 億美元) 的成本開支，據富士康內部的工作備忘錄透露，主因是富士康認為 2019 年將是該公司非常困難和競爭的一年。

據內部備忘錄顯示，富士康計劃 2019 年在 iPhone 業務上，將削減 60 億人民幣的成本支出，其中約減少 10% 的非技術人員成本，而統計富士康過去 12 個月成本數據顯示，過去 12 個月該公司成本開支為新台幣 2060 億元 (約合 67 億美元)。

截至《彭博社》發稿為止，富士康並未對該消息發表評論。

近期市場對 iPhone 需求表現多有質疑，而需求疲軟的負面消息也已重擊蘋果股價跌入熊市，週二 (20 日) 蘋果 (AAPL-US) 股價再度破底大跌 4.73% 以每股 176.98 美元作收，創下半年來新低。

蘋果股價日線走勢圖 (近半年來表現)

iPhone 需求放緩正全面衝擊供應鏈？

華爾街投行高盛 (Goldman Sachs) 已於週二 (20 日) 出手調低蘋果目標價，高盛將蘋果目標價降至每股 182 美元，而與蘋果相關的蘋概股更因需求放緩疑慮，早已慘遭投行紛紛調降目標價。

如美銀美林 (BofA) 週二 (20 日) 即出手調降蘋果供應鏈射頻模組供應商 Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US)、音效晶片供應商 Cirrus Logic(CRUS-US) 目標價；而蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US)、影像感測器大廠奧地利微電子 (AMS) 則是於近日宣布下調財測。

台股蘋概股也已遭大摩降評：

台股方面，外資摩根士丹利 (Morgan Stanley) 也在最近的一份報告中示警，台股一眾蘋概股 2019 年恐浮現「去庫存」壓力，宣布調降包含台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、可成 (2474-TW)、和碩 (4938-TW)、精測 (6510-TW)、台郡 (6209-TW) 等 11 檔概念股目標價。

大摩在該份研報中表示，台股蘋概股正面臨著「3 大壓力」，分別是：