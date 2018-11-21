LINE純網銀再加入遠傳、台灣大 「鐵三角」股東結構完備

繼 11 月 12 日公布第一波策略合作夥伴名單之後，LINE Financial 台灣今 (21) 日再宣布將邀請遠傳電信與台灣大哥大擔任策略股東，共同加入純網銀執照申請的籌備團隊，兩家電信業將分別持股 5%。

隨著兩家電信業者的加入，LINE 純網銀籌備團隊的股東結構已經底定，將由 LINE Financial 台灣持股 49.9%，4 家金融業共持股 40.1%，兩家電信業共持股 10%，「鐵三角」的陣容完整包含：數位行動、金融服務、電信資通訊三個領域的專業技術與經驗。

LINE 純網銀的股東結構完備，由 LINE 持股 49.9%，而金融業團隊部分有 4 家，台北富邦銀行持股 25.1%，中國信託、渣打及聯邦銀行各占 5%，今天再加入電信業遠傳和台灣大哥大，各持股 5%；其中，北富銀和台灣大都是富邦集團所屬，等於富邦蔡家就持股 LINE 純網銀達 29.1%。

此外，此股東結構中，LINE 與中國信託過去因為 LINE Pay 已有合作，LINE 與遠傳也合作 LINE Mobile，都是以「老朋友」的關係再度攜手，外界認為，這樣的團隊基礎對 LINE 純網銀或許有加分效果。

LINE Financial 台灣董事長暨總經理陳立人強調，LINE 一直抱持開放的心態，希望匯聚產業資源到 LINE 的平台上，一起建構創新的產業生態圈，在金融科技的領域上，希望尋找志同道合的夥伴一起推動普惠金融。兩家電信夥伴的加入能匯聚龐大的電信用戶基礎，也將為團隊貢獻大數據與資安技術的專業。

遠傳電信總經理李彬表示，遠傳電信致力於成為消費者數位生活的最佳夥伴，從與 LINE 攜手推出純網路的一站式電信服務 LINE Mobile，到創新的金融科技服務之合作，遠傳電信與 LINE 建立更緊密的合作關係。

李彬指出，現今創新數位生活已成為全球金融業的發展趨勢與潮流，為了滿足消費者多元的金融服務與網路需求，以及推動金融科技創新，遠傳電信將結合自身 5G、大數據、人工智慧、物聯網、及資安等業務強項，與 LINE 建構健全的金融數位生活圈，提供消費者更方便的純網銀服務，完善滿足消費者新數位金融需求。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大哥大轉型為新世代網路科技公司，並全面整合集團資源以發揮強大優勢。此次以持股 5% 比例與 LINE Financial 台灣共同投入純網銀籌設計畫，擬運用電信核心能力及大數據等創新科技和資安技術的結合，與各策略股東共同打造金融創新平台，期能有效整合電信數據、社群平台與數位金融科技發展智慧生活應用服務，運用智慧科技開拓多元商機，並進而帶動台灣數位經濟的轉型與發展。

陳立人表示，股東全數到位後，LINE Financial 台灣已緊鑼密鼓的與六家夥伴著手針對台灣市場的特性，規劃商業策略，期望與這些金融業與電信業的產業先驅聯手發展多元且最適地的金融服務。

至於遞件申請時程，陳力人表示，還沒遞件，會在明年 2/15 金管會截止收件期之前遞件申請。