〈分析〉Fed明年應暫緩升息的6大阻力？

道瓊工業指數週二 (20 日) 暴跌超過 500 點，然而美國聯準會 (Fed) 目前仍維持緩步升息的政策，市場預期該行將在 12 月再度調升利率 1 碼，美財經節目主持人 Jim Cramer 支持 12 月的升息，但認為在此之後應考慮暫緩升息。

根據聯準會 9 月釋出的利率點陣圖，明年預期將再升息 3 碼，Cramer 警告道，持續升息將破壞美國的經濟增長。

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 則指出，在應對聯準會「錯誤政策」或「市場事件」時，美國現在變得更脆弱。他認為聯準會早該在 2015 年開始進行利率正常化的行動，現在進行緊縮政策已錯過最佳時機。

El-Erian 對於美國經濟增長看法仍然樂觀，但他指出，美國現在面對的最大隱憂為全球其他經濟體的不確定性，如歐洲與中國，歐洲必須解決義大利預算與英國脫歐等問題，中國須試圖扭轉經濟增長放緩的局勢。

Cramer 認為聯準會應在明年暫緩升息的 6 大因素 ：

1. 股市正在崩盤



FAANG 的大跌為股市疲弱的象徵，這 5 家公司已從 52 週的高點，損失了超過 1 兆美元的市值。當投資者於股市蒙受投資時，他們將花費更少的金錢，可能導致經濟增長減緩。

那斯達克綜合指數走勢

2. 油價暴跌

美國 WTI 原油期貨價格處於 2017 年 10 月以來的最低水平，因為投資者越來越擔心全球經濟放緩和供過於求的問題。Cramer 指出，這就是所謂的通貨緊縮。他認為油價在未來幾週將持續下滑，就目前而言，油價就算跌到每桶 40 美元也不足為奇。

WTI 原油期貨走勢

3. 零售股正在下跌



Cramer 表示，零售業普遍疲弱情況，表明經濟即將放緩，僅僅是零售股的走勢，就足以令他懷疑聯準會是否需要在 12 月升息。

Cramer 指出，儘管許多零售業者表示今年假期的銷售表現將會創歷史新高，但聯準會不該忽略零售股表現不佳的事實，零售業者在中美高額關稅實施前，囤積了許多庫存，若無法順利銷售，將代表著零售業需要降價求售，消費者價格將因此降低。

4. 房產表現很糟糕



美國抵押貸款銀行協會指出，單戶住宅的開工率正呈現 4 個月以來最緩慢的增長，房貸利率攀升至 5%，開工率下滑可能會使建造業開始裁員。

美國 30 年期房貸利率 圖片來源：Fred

5. 關稅正在傷害經濟

美中貿易戰對美國經濟造成壓力，若美國對中國產品的關稅率從 10% 調升至 25%，將會造成很多痛苦，攀升的成本可能轉移至消費者身上，或傷害中廠商利潤。



6. 汽車需求正在放緩

Cramer 指出，美國目前平均車齡為 11.2 年，高於過去的平均，代表著市場對於新車的需求持續放緩，上個月二手車的價值下跌 1%，聯準會應要重新審視其強硬的升息作風。