Fed主席鮑爾「動搖」了？市場參與者下修升息幅度預期

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週於達拉斯發表談話，他表示對美國經濟看法樂觀，但全球經濟增長不同為隱憂之一。儘管言論好壞參半，但市場參與者似乎認定此次鮑爾發言較為鴿派。

鮑爾認為美國經濟仍然強勁，可以更快的速度增長，但明年仍有機會面臨逆風情況，不利因素包括，海外國家的經濟增長減緩、美國財政刺激逐步減少以及聯準會過去 8 次升息所帶來的延遲效應。

鮑爾於 14 日發表談話後，市場對於聯準會的升息幅度預測略有下調，因此顯示，市場參與者認為鮑爾此次言論較為溫和。

下圖為芝商所 (CME) 的 FedWatch，該交易所由聯邦基金期貨判斷升息或降息的機率，認為聯準會將升息至 2.25-2.5% 或 2.5%-2.75% 區間的機率增加，升息至 2.75%-3.0% 或 3.0%-3.25% 的機率則下滑。

芝商所的聯準會升息預測

聯準會多位官員的立場亦漸漸較不強硬，聯準會副主席 Richard Clarida 週五表示，美國正在接近中性利率。紐約聯準會主席 John Williams 則重申，聯準會將持續緩步升息，但他表示，該行的目標是要設法將經濟擴張維持的越久越好。

聯準會預期在 12 月將再度升息 1 碼，為今年第 3 次升息，並預計將在明年持續升息。然而，路透社調查顯示，經濟學家認為在未來 24 個月美國經濟進入衰退的機率增加，可能影響升息步伐。

路透社對 70 名經濟學家進行意見調查，10 月的結果顯示，經濟學家認為，在未來兩年可能出現經濟衰退的中位數預期從 30% 升至 35%，未來 1 年會進入經濟衰退的中位數預期則維持在 15%。