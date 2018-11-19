大摩：關於升息 聯準會的口風變了？

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 週日 (18 日) 表示，儘管暫停升息的門檻依舊很高，但從過去一週聯準會主席與副主席公開談話來看，可以感受到聯準會官員在口風上產生微妙變化。

雖然對美國整體經濟持樂觀態度，聯準會 (Fed) 主席鮑爾於上週的達拉斯聯準會組織活動中，仍暗示了明年暫停升息條件，分別是全球需求放緩、財政刺激消退，以及升息對經濟的滯後影響。

鮑爾表示，隨著美國國內財政刺激作用逐漸消退，加上去年全球經濟協同復甦的情況日漸退場，雖然經濟增長依舊堅實，但是他對於全球經濟放緩趨勢仍表示關切。

2018 年第 3 季全球經濟增速為 3.4%，與上季的 4.1% 相比確實放緩，主要受到德國與日本經濟活動放緩影響，然而整體來看全球經濟增長依然穩固，根據摩根士丹利估計，今年第 4 季增速將重回趨勢之上，達到 3.6%。

聯準會副主席 Richard Clarida 稱，近 3 年的升息令短期利率接近自然利率 (neutral rate) 水準，未來升息將取決於經濟數據，Fed 芝加哥分行主席 Charles Evans 也強調：「我們現在處於需要特別依賴數據的時刻。」

Ahya 指出，儘管聯準會傳遞的訊息持續變化，但在全球經濟持續增長的背景之下，聯準會仍會保持升息路徑直到達到自然利率區間，才可能暫停升息，並預計要等到今年年底、明年 3 月以及 6 月 3 次升息過後才會發生。