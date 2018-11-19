攜手力拓 雀巢旗下Nespresso計劃2020推環保鋁

雀巢公司 Nestle (NSRGY-US) 旗下的咖啡膠囊公司 Nespresso 公司計劃在 2020 年與礦業巨頭力拓 (Rio Tinto) 達成協議，在其所有咖啡膠囊中使用可再生持續環保鋁。

據了解，這兩家公司都因為增加地球壓力而遭到面臨批評，活動人士稱 Nespresso 咖啡機浪費地球資源，許多用過的膠囊最終都被填埋。

根據協議，Rio Tinto 將向咖啡豆市場的全球領導者 Nespresso 提供生產可再生能源和尊重生物多樣性的鋁。

雀巢股價趨勢圖 / 圖：谷歌

Rio Tinto 於週一 (19 日) 發布的一份聲明中表示，這些公司正在尋求將自己定位為可持續發展以提升其投資者和客戶的吸引力，而 Nespresso 已承諾在 2020 年之前為其膠囊提供 100% 可持續環保鋁。

Rio Tinto 執行長 Jean-Sebastien Jacques 上個月表示，礦業公司需要新的合作夥伴關係，因為該行業競爭人才並尋求改善其形象。由於經濟和環境原因，其鋁資產使用水電，並且在 4 月，該礦工成為世界上第一個獲得鋁管理 ASI 認證的鋁生產商。

消息指出，ASI 標準的基礎是保護生物多樣性、尊重整個供應鏈中的原住民權利、可追溯性、以及降低排放、和可再生能源。到目前為止，只有 Rio Tinto 生產的部分鋁獲得了 ASI 認證。

雖然採礦業已從 2015 年至 2016 年大宗商品崩盤中恢復過來，但由於擔心常常位於困難地區運作，而煤炭是碳密集度最高的燃料，因此很難贏得投資。Rio Tinto 已出售其煤礦，但仍在某些業務中使用煤電。

今年 5 月，Rio Tinto 宣布與鋁業公司 Alcoa 和蘋果 (AAPL-US) 就技術進行合資，以消除鋁冶煉過程中的直接溫室氣體排放。Rio 已向 Nespresso 供應鋁，但不是其獨家供應商。

擁有近三分之一咖啡膠囊市場的 Nespresso 面臨來自其他公司的競爭，這些公司將自己的營銷視為可持續發展。

英國咖啡品牌 Halo 表示，它創造了世界上第一個全可堆肥的紙質咖啡膠囊和包裝，可以在一個月內分解。

Nespresso 曾試過其他材料來做膠囊用途，但似乎鋁的保護性最佳，也最能保存香味，每膠囊用約 1 克的鋁。