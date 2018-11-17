芝加哥Fed總裁加強鷹派論點 估計明年升息4次

芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 仍堅持其預測，認為利率可以超過所謂的中立利率舒適運作，此預測適逢股市普遍預期 Fed 持續政策緊縮至 2019 年。

Evans 週五在芝加哥固定收益論壇上發表此言論，這意味 Fed 明年升息次數可能高達 4 次。

Fed 本月維持利率基準目標在 2% 至 2.25% 不變，但市場廣泛預期 12 月就會調升 25 個基點，因為 Fed 持續讓 QE 退場。

Evans 週五強調，中立政策是一個「含糊不清」的概念，他將聯邦資金中立利率設定在 2.75%，但其他 Fed 成員可能有不同看法，且他認為聯邦資金利率明年不難想像可能攀升至 3.25% 或比「中立利率」高出 50 個基點。

正式的 Fed 預測，明年可能升息 3 次，但 Evans 週五稱他認為明年最有可能升息 3 至 4 次。比起利率緊縮循環早期，Evans 現在變得更加鷹派，而他 2019 年將具政策制定小組成員身份。

至於貨幣政策，Evans 認為 Fed 有一點不夠中立，「但也夠接近了，這是開始趨於適當規模時，我們會看到的一些風險，例如通膨。」中立利率意指不會提高也不會損傷經濟擴張的利率。

Evans 預期長期通膨率接近 Fed 的 2% 目標，或略高一點。他認為目前通膨沒有下降至遠低於該目標的風險。

他也認為，就算升息，眼前也幾乎沒有什麼可以讓經濟脫軌、動搖股市的事情，他稱聰明的企業人士砸錢在買回庫藏股，必然是對市場很樂觀。