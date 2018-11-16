與Fed主流不同調 Kashkari重申無升息必要性

美國聯準會 (Fed)11 月會議決定維持基準利率不變，聯邦資金利率目標維持在 2.0% 至 2.25% 區間，但市場預期 12 月該行將升息 1 碼。對於是否保持緩步升息步伐，聯準會成員有著不同的看法。

聯準會 9 月釋出的利率點陣圖

舊金山聯準會主席 Mary Daly 認為，以美國目前的經濟走勢來看，情況「非常良好」，因此需要更多次的升息，且聯準會在實現其就業和通膨目標方面做得很好，升息可幫助維持經濟平衡。

Daly 認為利率前景與經濟表現相關，因此支持緩步升息至自然利率，估計自然利率將落在 2.5%-2.8% 區間。她預測未來還需要 2 次或 3 次的升息，但她無法給出確切的升息時間點。

明尼亞波利斯市 (Minneapolis) 的聯準會主席 Neel Kashkari 週四 (15 日) 重申認為不需要升息的立場，他認為聯準會應該要暫緩升息，允許更多勞工找到工作。他指出在通膨開始太快速攀升時，聯準會可隨時升息。

Kashkari 的立場一向很鴿派，他認為目前的利率已接近自然利率，然而，在 2020 年前，他並未有利率決策投票權。

Kashkari 出席會議表示，他目前未見到經濟過熱的情況，或是通膨飆升的情形，他指出，工資增長不強勁的情況顯示勞動力市場仍有進步空間。Daly 認為，工資增長數據較不出色可能因素為，新勞工進入就業市場，以及一些公司正在套用自動化流程或改變業務流程，以避免支付更高工資。