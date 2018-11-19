港股揚188點U+A0 小米股價升5.1%迎季績

11月19日，港股開市跟隨美股高開95.34點，於早上9:33左右升至日內高位26397.39點，最多升213.86點；之後曾一度逆轉，於10:42曾倒跌37.14點，低見26146.39點；上下波幅251點。恒生指數收市報26372點，升188.47點或0.72%；成交金額只有803億港元。

恒生國企指數收市報10631.66點，升47.89點或0.45%。

11月恒生指數期貨於15:56報26298點，笠183點，未平倉合約逾15.4萬張。12月恒生指數期貨報26326點，升184點，未平倉合約逾1.9萬張。

美國總統特朗普指出，中國有意訂立貿易協議，雖仍未達到美方的接受標準，但相信不需要進一步向中國加徵關稅。另外多位美國聯邦委員會委員表示目前聯邦基準利率已接近中性，未來將更關注經濟數據以確定加息步伐，釋放鴿派的信號，市場情緒得到提振。美股道指上周五晚升逾百點。

騰訊(00700-HK)股價重上290港元大關後表現牛皮，收市報291.2港元，升0.8港元或0.3%。

中國平安(02318-HK)收市報76.8港元，跌0.15港元或0.2%。友邦保險(01299-HK)收市報65.55港元，升0.95港元或1.5%。

多位美國聯邦委員會委員表示目前聯邦基準利率已接近中性，未來將更關注經濟數據以確定加息步伐，釋放鴿派的信號。地產股造好，新鴻基地產(00016-HK)股價上揚3.3%或3.5港元，收市報110.1港元。

比亞迪(01211-HK)表現突出，股價升6.4%或3.5港元，收市報58.5港元，成交金額達8.33億港元。北亞迪為上周16日獲北水流入最多股只，錄得淨流入1.39億港元。中金發表報告指出，比亞迪上周在廣州車展上推出三款全新車型，其中唐EV的等速續航里程高達600km，百公里加速僅4.4秒。花旗報告則指出，目前比亞迪旗下唐已經覆蓋了燃油版、插電混和純電動的5座和7座SUV，可滿足不同細分需求。

內地更多銀行調低按揭息率，內房股揚升。融創中國(01918-HK)收市報25.05港元，升1.2港元或5%。

手機設備股亦見造好。舜宇光學(02382-HK)收市報77.6港元，升2.65港元或3.5%。舜宇早前公佈10月份手機鏡頭出貨量同比和環比分別升74%及2%，主要由於新產品如3鏡頭手機鏡頭、7P(塑膠鏡片)手機鏡頭組、3D感應手機鏡頭等供應增加，市佔率亦有所提升所致，尤其是來自三星訂單。

即將於收市後公佈業績的小米-W(01810-HK)，股價先升5.1%或0.66港元，收市報13.6港元。市場傳出小米正計劃收購美圖旗下手機業務資產，亦有指雙方只是在影像技術尋求合作。

異動股方面，鳳凰衛視(02008-HK)獲阿里巴巴金手指一點，股價飈升27.3%或0.18港元，收市報0.84港元，成交金額2420萬港元。鳳凰衛視投資(控股)公佈，11月16日旗下鳳凰衛視與阿里巴巴(中國)有限公司訂立了一份戰略合作備忘錄，訂約雙方表示了在節目內容、產品、平臺以及雲計算、大數據等互聯網技術方面開展深化合作的意願，並將探索在跨界創新、資本投資、中台技術共用、達摩院科創轉化與傳播等領域的合作可行性，及在該備忘錄的一年有效期內簽署有約束力的戰略合作協議的意向。

順風清潔能源(01165-HK)股價亦飈升18.3%或0.075港元，收市報0.485港元，成交金額3040萬港元。今年9月，順風清潔能源宣佈重啟出售光伏製造端業務資產，擬以47億元向實控人出售集團旗下江蘇順風光電100%股權。

另外，今天復牌的白馬戶外媒體(00100-HK)則錄得股價急挫18.5%或1.08港元，收市報4.75港元。白馬戶外媒體公布，該公司表示，法證調查及警方刑事調查，並未發現證據顯示該公司任何董事牽涉挪用資金事件，而該公司已和其核數師溝通後，核數師已確認不發表意見聲明所述的問題已全部解決。

文:周燕芬