ADR普揚 港股今料開高 挑戰26650點

本週港股市場仍聚焦在月底舉行的中美雙方談判，上週五 (16 日) 港股 ADR 普遍上揚，預料帶動今 (19) 日開高約 150 點，未來一兩週內可望挑戰 26650 點關卡。

港股 ADR 上週五普遍走揚，騰訊 (0700-HK)ADR 折合港幣報 293.36 元，較上週五香港收盤價高 1.02%；中海油(0883-HK) 收報港幣 13.35 元，較香港收盤價高 1.9%；中石油 (0857-HK) 收報港幣 5.75 元，較香港收盤高 1.17%；港交所 (0388-HK) 收報港幣 230.26 元，較香港收盤價高 0.81%。

綜合 ADR 港股比例指數收報 26312 點，較上週五收盤上漲 129 點，預測港股今日開盤介於 26312 至 26331 點。

展望本週走勢，香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，A 股近日表現強勁，加上離岸人民幣 (CNH) 反彈至 6.92，有利港股持續反彈。

貿易戰方面，葉尚志認為，美國總統川普自 10 月跟中國國家主席習近平通過電話後，美方陸續拋出「橄欖枝」，市場憧憬中美兩國在 G20 的會談。

近 2 週港股在收盤競價時段疑有大戶進場，有利後市。葉尚志表示，港股持續出現底部墊高現象，26000 點水平可以站穩，重要阻力在 26650 點，若恒指能在未來一兩週內衝破 26530 點 11 月 7 日高點，技術上「頭肩底」反彈趨勢將被確認，有利在 11 月挑戰 26650 點。若以恒指「頭肩底」的反彈幅度計算，恒指可望反彈至 28500 點。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬認為，恒指 11 月有機會挑戰 50 日線 (26300 點)，但要進一步突破，需配合利多消息刺激，G20 峰會很可能是市場的關鍵轉捩點。

葉堂志強調，全球經濟已呈放緩趨勢，包括德國、日本的第三季 GDP 都出現收縮，相信全球股市都將受到制約。港股已連跌 6 個月，才有較明顯的反彈空間，但後市不要過分樂觀。

《星島日報》援引耀才證券研究部總監植耀輝的分析指出，上週 A 股成交量上升，投資氣氛明顯改善，預料本週港股有機會延續上週漲勢，本週恒指上看 26500 點，在 25800 點有撐。

個股方面，植耀輝指出，騰訊的理想季報將支撐股價，亦強化市場對其未來發展的信心，料本週有機會重返港幣 300 元大關。

至於上週中國公佈禁止幼稚園上市的政策，多檔教育股遭到拋售。植耀輝認為，政策對香港上市教育股的實際影響不大，惟市場仍擔心政策的走向，因此不建議投資人買進。