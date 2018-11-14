港股聚焦騰訊財報 券商嫌恒指太貴 公允值僅19141點

市場分析師表示，港股目前仍由空方主導，考驗 25000 點支撐力度，短期聚焦騰訊今 (14) 日公佈第三季財報。不過，有券商看法極為悲觀，認為恒指目前估值偏高，公允值只有 19141 點。

香港《文匯報》報導，耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場目前仍聚焦在中美貿易戰，只是美國總統川普行事越來越難捉摸，令市況更難掌握，即使昨日大盤反彈，也不代表市場氣氛可以持續好轉。

他直言，港股現在還是由空方主導，會繼續考驗 25000 點支撐力度。短線而言，市場最大焦點是騰訊第三季財報，市場普遍已看壞，主因《絕地求生》一直未能商業化，《王者榮耀》高峰期亦已過去，加上中國加強網遊的監管。

財報公佈前，騰訊遭到不少券商和大行調降目標價，股價一度失守港幣 270 元，昨 (13) 日收報港幣 274.4 元，漲 1.4%。

騰訊股價

悲觀情緒籠罩著港股，券商富瑞 (Jefferies) 發表報告指，目前恒指的估值偏高，公允值只有 19141 點。若以風險溢法作推算，大盤的公允值應為 20235 點。

報告分析，若以股票與 30 年期利率的敏感度之間的相對價值，恒指目前的 25792 點，是屬於「適度昂貴」，因此在全球資產配置中，該行會繼續看空港股。

富瑞上一次評論港股為 1 月底，當時認為港股「適度看漲」。

目前恒指本益比為 10.2 倍、市賬率為 1.17 倍，股息率為 3.92%，預測回報率為 11.5%。若以富瑞「最熊」的看法，恒指還要再跌逾 6000 點或 24%，才會進入逢低買進階段。

市場分析師態度審慎。香港《明報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，近日恒指未擺脫 24500 點至 26500 點的區間，這次反彈確有資金在低位買入，後市料較穩定，估計會維持在這 2000 點間上下擺盪，主要觀望騰訊今天的業績及月底的「習川會」。

