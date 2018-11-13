大立光演出逆轉勝 三大法人買超台股24.22億元

台股今 (13) 日收跌 55.37 點，收 9775.84 點，成交值 1118.69 億元，三大法人部分，外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 24.22 億元，今日股王大立光 (3008-TW) 盤中一度跌破 3000 元大關且股價大幅震盪 10.66% ，外資則大力買超 310 張。

外資今日大買大立光 310 張，為連 2 日賣超以來轉買，且今日外資買超張數為至少 1 年來單日買超的最大量。

今日自營商買超 5.33 億元，投信賣超 3.27 億元，外資及陸資買超 22.16 億元；期貨市場，外資期貨多單口數增加 2338 口，未平倉合約口數為連兩日遞增 40134 口。

證券分析師黃漢成指出，台股今日開低走高，顯示盤中仍有低接買盤，但台股上檔反壓仍大，短期內不易克服 1 萬點壓力區，投資人若不見外資大買台股 100 億元，仍以保守為宜，預估未來台股將在 9400 點到 1 萬點的區間來回震盪格局。

外資今日在集中市場買超較多個股為中信金、兆豐金、友達、新光金、旺宏、元大金、開發金、宏達電、臺企銀、統一；外資今日在集中市場賣超較多個股為聯電、英業達、華邦電、晶電、台積電、鴻海、宏碁、中石化、聯強、日月光、仁寶、微星。

投信今日在集中市場買超較多個股為台灣高鐵、上海商銀、台泥、遠傳、京元電、兆豐金、同欣電、貿聯 - KY、臻鼎 - KY、南電。投信今日在集中市場賣超較多個股為中鴻、新光鋼、英業達、大成鋼、光磊、台塑化、美律、微星、國泰金、可成。

自營商今日在集中市場買超較多個股為嘉聯益、臻鼎 - KY、東森、宏碁、中信金、南電、彩晶、宸鴻、大洞、南亞科、臺企銀；自營商今日在集中市場賣超較多個股為新光金、欣興、元大金、聯電、文曄、旺宏、台達電、上海商銀、明泰、華航。