台股盤後─開低震盪走高仍遇反壓 盤勢保守看待為宜

台股今 (13) 日在美股收黑影響下早盤直接跳空開低，盤中有大立光 (3008-TW) 跌破 3000 元整數關卡，蘋概股也下跌，但在逢低買盤介入下，加權股價指數終場下跌 55.37 點或 0.56%，以 9775.84 點作收，市場成交值 1118.69 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股今日開低走高，顯示盤中仍有買盤低階，但台股上檔反壓仍大，短期內不易克服 1 萬點壓力區，投資人若不見外資大買台股 100 億元，仍以保守為宜。預估未來台股仍在 9400 點到 1 萬點的區間震盪。

今日盤面最值得注意是股王大立光開低走高，早盤大立光開在 2925 元，盤中最低 2875 元，重挫 5.73%，但中場過後股價翻紅，終場收 3200 元作收，較昨日收盤大漲 150 元或 4.92%，成交量放大到 1425 張，大立光今日股價上下震幅高達 10.66%。

台股今日盤中最低點 1916.16 點，最高 9777.35 點，終場大盤跌 55.37 點或 0.56%，以 9775.84 點作收，市場成交值 1118.69 億元，最後 5 分鐘撮合成交值達 75 億元，拉抬指數達 10 點。

今日蘋果供應鏈除大立光大幅震盪收紅，其他蘋果概念股如穩懋 (3105-TW) 則以跳空跌停鎖死，EMS 廠如鴻海 (2317-TW)、美律 (2439-TW)、可成 (2474-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、台郡 (6269-TW) 股價仍弱勢收黑。

至於被動元件兩檔高價股，包括國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) ，今天則小紅作收。

證券分析師張陳浩指出，集中市場加權股價指數仍無法收復 9797 點月線，但 K 線留下影線紅 K 棒，是否成為 10 月 12 日、10 月 26 日之後，為台股大盤譜下三重底部型態，仍有待進一步觀察；市場還在觀望，蘋果是否還有進一步的利空訊息用來打擊市場。