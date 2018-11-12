台股盤後-台積電獨木難撐大局 台股小漲1.2點收在9,831.21點

台股今 (12) 日缺乏大型權值股領軍引領，台積電獨木難撐大局，大盤指數雖穩住 9800 點，但因缺乏買盤挹注，終場僅加權指數小漲 1.2 點，收在 9831.21 點，成交量成交量 904.14 億元。

台股加權指數今天以 9806.80 點開出，隨後摜破 8000 點一度下探至 9764.46 點，但隨後在買盤支撐下，加權指數一度上衝至 9,875.84 點。

美國經濟成長動能蒙塵，加上美國升息態度堅定，美股三大指數上週五 (9 日) 連袂走跌，台股今日開盤下跌 23 點，摜破 9800 點，隨後在台積電、大立光與鴻海「蘋概三強」買盤帶動下，引領環球晶與華新科等個股股價呈開低走高走勢。

但蘋概三強僅台積電與紡織類股表現相對強勢，大立光與鴻海盤中呈現平盤整理，其中大立光終場下跌 30 元，以 3050 元作收；鴻海則小漲 0.1 元，收在 76.2 元。

觀察今日盤面亮點，包括儒鴻、聯發科、康友 - KY、上銀、儒鴻與達邁等個股表現相對亮眼，相較之下，國巨、玉晶光與樺漢等個股今日走勢顯得疲軟，削弱多頭氣勢。

儘管美股上週五重跌，但仍不影響亞股今天走勢，包括日經指數與香港恆生指數今天都同步上漲，陸股中包括，上証與深証漲幅分別為 0.75%、1.8%，期中深証指數更大漲逾百點。

分析師表示，台股權值股表現偏弱，後續要留意蘋果新機銷售情況，萬一銷售成績不如預期，恐將拖累蘋概股股價表現，目前仍先建議觀望，待震盪整理築底成型後，可鎖定有業績加持、基本面佳的族群。