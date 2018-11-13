〈樺漢法說〉Q4業績估將季增 毛利率、營益率估持穩上季

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (13) 日召開線上法說，董事長朱復銓表示，受惠出貨動能延續，預估第四季營收可望有個位數季增率，毛利率、營益率等本業獲利指標，則將保持第三季的狀況。

樺漢第四季受惠博弈訂單出貨，可望推升單季營收持穩向上，加上併購 S&T 的 PPA(收購價格分攤)、合併帆宣的費用等短期成本因素消退，第四季毛利率、營益率可望維持上季水準。

而樺漢也計畫將於明年 3 月、5 月償還海外可轉債 (ECB) 約 2 億美元，及可轉債 (CB) 約新台幣 12 億元，除了降低目前負債比 65% 外，每年還可增加 1.5 億元的獲利。

至於美中貿易戰，樺漢透過將組裝業務轉至墨西哥再出口，對公司影響甚微，而部份轉單到台灣生產的客戶，也願意自行吸收成本，就算明年關稅提升至 25%，影響也不大。

以目前樺漢旗下公司以及各區域營收貢獻來看，歐洲地區在 S&T 品牌業務強勁帶動下，營收佔比來到 47%，為所有地區中最高，而美洲市場在佔比 24%，主要來自 S&T 以及沅勝貢獻，其中也包含 Kontron Canada。

另外在亞洲方面，中國佔 12%，其他亞太地區佔 17%，其中大多數均來自帆宣系統整合業務的貢獻，另 2-3 成則來自 ODM 以及 JDM 業務。

目前樺漢除了全力支援 FII 發展外，也同時調整 Kontron、帆宣體質，並將與美國公司進行策略聯盟，在工業自動化部分大量發展新一代產品線，明年將開始推廣硬件的自由品牌。