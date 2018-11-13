十銓前3季每股賺2.74元 全年營收力拚優去年

記憶體廠十銓 (4967-TW) 今 (13) 日公告第 3 季財報，稅後純益 5189 萬元，年減 42.74%，每股稅後純益 0.9 元；前 3 季稅後純益 1.54 億元，年減 23.38%，每股稅後純益 2.74 元。十銓表示，由於公司均在台研發製造產品，因此未受美中貿易戰影響，今年力拚全年營收超越去年。

十銓第 3 季合併營收 19.57 億元，年增 3.66%，毛利率 6.9%，年減 2.67 個百分點，營益率 3.03%，年減 2.69 個百分點；稅後純益 5189 萬元，年減 42.74%，每股稅後純益 0.9 元。

十銓前 3 季累計營收 53.32 億元，年增 10.07%，毛利率 7.17%，年減 1.99 個百分點，營益率 3.33%，年減 1.69 個百分點；稅後純益 1.54 億元，年減 23.38%，每股稅後純益 2.74 元。

十銓指出，第 3 季營運採品牌、電競、工控三大事業群分頭併進，品牌 DRAM 佔比達 3 成，Flash 產品達 17%，代工及客製化工控 / SI 佔比 35%，電競、行動週邊等策略性產品佔 17%，將產品營運風險降低，維持穩定成長動能。

十銓表示，目前在產品線發展上，已針對市場需求提升 DRAM 產品可靠度與強化技術支援體系的佈建，且各式客製化 SSD 產品陸續打入資料中心、車載與醫療應用場域，可望帶動工控產品營收持續提升。

十銓並強調，公司向來以台灣研發製造為傲，因此未受美中貿易戰衝擊影響，在新客戶及市場需求轉向台灣與東南亞下，十銓持續搶攻品牌及工控市場，力拚今年全年營收超越去年。