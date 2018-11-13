北美早佈局 事欣科貿易戰逆勢收割 墨西哥廠完工 明年生產成本降

IPC 廠事欣科 (4916) 墨西哥新廠本月完工，預計明年 2 月份開幕，就近供貨美、加地區客戶，不僅避開高關稅問題，整體生產成本還可望進一步下降。美中貿易戰延燒，事欣科是台廠少數不受影響者，原因是其工廠主要落腳台、美，掛牌後因應就近供貨博弈客戶的需要，落實在地製造，目前在加州與拉斯維加設有研發製造據點。



據了解，事欣科高達 8 成的產出都從美國廠出貨，台灣只因應部分較低毛利率的博弈、IPC 出貨。因此，該公司北美地區業績也占其總營收的 8 成，台灣廠的產出則約占 2 成左右。



事欣科董事長廖文嘉指出，今年積極擴建的墨西哥廠，11 月大致完工，量產在即，預計明年 2 月將舉行開幕典禮。由於墨西哥的人工成本比中國大陸便宜，事欣科計劃將美國部分產能移轉至當地出貨，也考慮將美國廠的 SMT 線轉至新廠，有機會接到科技廠轉單。



此外，美加墨上月達成新協議 USMCA，預計 11 月底簽署，廖文嘉認為，美加墨三國之間貨物流通可望免稅或低關稅，對事欣科是一項利多。也因此，近期他觀察到許多業者都到墨西哥考察，打算在當地設廠，使得墨西哥土地追買的買盤湧入，帶動當地景氣大好。



此外，因近年事欣科將重心放在國防與航太市場，在川普上任之後，除了大幅提高國防預算，也大力推動美國製造，都符合事欣科對產業的規劃佈局，加上美國市場景氣目前仍然看好，以及該公司所發展的利基產業也較不受景氣波動影響，因此對明年成長展望樂觀。



至於英特爾 CPU 缺貨的問題，他表示，事欣科發展高端市場，所需要的處理器都是高階產品，且需求量少，因此沒有近期困擾 IPC 同業的問題，CPU 缺貨並不影響其後續業績發展。