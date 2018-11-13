事欣科Q3獲利年增2.6倍 前三季EPS 2.47元 全年EPS上看3.5元

事欣科 (4916-TW)12 日公布第 3 季財報，稅後純益 7474 萬元、季減 8.7 %、年增 258%，每股純益 0.91 元，累計前三季稅後純益 1.98 億元、年增 60.4%、每股純益 2.47 元，進入第四季，在國防、航太訂單穩定挹注下，法人估單季可望維持第三季水準，全年每股純益上看 3.5 元。

事新科第三季營收 21.58 億元、季減 3.2%、年增 6.7%，毛利率 24.77%，年減 1.43 個百分點，營益率 6.16%，年增 1.54 個百分點，稅後純益 7474 萬元、季減 8.7 %、年增 258%，每股純益 0.91 元。

累計前三季營收 64.62 億元、年增 73.4%，毛利率 24.21%，年增 1.21 個百分點，營益率 5.17%，年增 0.62 個百分點，稅後純益 1.98 億元、年增 60.4%、每股純益 2.47 元。

事欣科表示，第三季獲利較上季衰退，主要是子公司恩德 (1528-TW) 因人民幣貶值，拖累整體獲利表現，但事欣科國防、航太訂單狀況穩健成長，仍帶動獲利較去年大幅成長。

此外，由於事欣科無論產能、市場皆集中於北美地區，受惠美國總統川普美國製造、增加國防預算、減稅政策等，均可望帶動營運、獲利持續攀高，事欣科 10 月營收 6.4 億元，月減 11.6%、年增 9.3%，累計前 10 月營收 71.02 億元，年曾 64.1%。

目前事欣科市場主要為美國、加拿大以及墨西哥，幾乎佔集團全數營收，產值方面，目前台灣 20%、美國 80%，公司指出，墨西哥新廠建置完成，預計明年第二季可望投產，有助改善生產成本，屆時產能分布將為台灣 20%、墨西 30%、美國 50%。