台積電通過1034.8億元資本預算 用於建廠、擴充先進製程

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(13)日召開董事會，通過多項決議，其中包含 1029.5 億元的資本預算，將用於興建廠房、建置與擴充先進產能，另外 5.3 億元則將支應明年第 1 季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電表示，1029.5 億元資本預算，將使用在興建廠房，建置、擴充先進製程，升級特殊製程產能，轉換邏輯製程為特殊製程產能，及明年第 1 季研發資本預算與經常性資本預算；另外還有 5.3 億元資本預算，則將支應明年上半年資本化租賃資產所需。

台積電日前法說強調，28 奈米製程目前稼動率偏低，將持續擴充包含 22 奈米與 12 奈米製程，在產業中建立區隔性與差異化，預期 28 奈米製程稼動率將逐步回升。

台積電強調，未來 5 年營收將穩定成長 5-10%，董事長劉德音更在運動會時喊出，要挑戰高標目標成長 1 成，而為因應成長所需，預計未來幾年資本支出金額將達 100-120 億美元。

台積電先進製程進度也不停歇，今年已量產 7 奈米，2020 年上半年 5 奈米將進入量產，另外 7 + 奈米也將在明年下半年逐步量產，可望持續貢獻營收，也為營運帶來成長性。

台積電本次董事會也通過，核准任命 Moshe N. Gavrielov 為薪酬委員會委員，今日起正式扔校，同時也核准數項人事擢升案，包含資訊技術及資材暨風險管理組織副總林錦坤升任資深副總，營運組織晶圓廠營運副總王建光升任資深副總，營運組織後段技術暨服務處資深處長廖德堆升任為副總經理。