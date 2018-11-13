統一(1216)、巨大(9921)、南電(8046)、事欣科(4916)、尚凡(5278)

統一 (1216)：受惠本業及業外增長，10 月合併營收創下同期新高，累計前 10 月合併營收 3,656.58 億元，年增 8.13%，也創下歷史新高紀錄。股價力守年線及 70 元關卡之上，盤中開低走高，挑戰 5 日線及 74 元反壓，相對大盤抗跌表現。

巨大 (9921)：歐洲子公司電動自行車熱銷、美國子公司新車款上市，以及代工業務成長等三大利多加持下，10 月合併營收突破 50 億元，年增 16.46%。股價一路下挫至 111 元，反彈之後拉回，在 115.5 元打出第 2 隻腳結構，再度衝高突破季線及半年線，連 2 日放量走強，挑戰年線及 140 元反壓。



南電 (8046)：BT、ABF 材質載板均傳出供需吃緊，在產能有限及板材漲價下，帶動業績持續成長，10 月營收突破 27 億元，創近 33 月來新高，近期來自投信買盤介入，推升股價突破季線之上，盤中開低走高，力守 30 元關卡之上。



事欣科 (4916)：前三季 EPS 達 2.47 元，已超越去年全年獲利之上，第四季旺季效應明顯，且 8 成產能及銷售都位於北美市場，明年在墨西哥新廠產能加入下，營收獲利都可望再創新高。股價逆勢走揚，突破月線之上，挑戰季線及 32 元。



尚凡 (5278)：從本土網站跨足國際 App 公司，大搶網紅經濟商機，10 月營收續創新高，前三季獲利大躍進，EPS 達 7.86 元，終止連 3 年虧損。股價一度跳空漲停 128 元，直逼 9 月高點 129 元，是少數均線呈多頭排列的強勢股。





