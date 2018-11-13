〈雙11捎捷報〉網家集團二大平台業績創新猷 3C、日用快消品最熱賣

網路家庭 (8044-TW) 今 (13) 日公布雙 11 銷售成績，旗下 PChome24h 購物當日的活動業績較平日高出 12 倍，以 3C 家電的年度換機潮和各類日用快消品的囤貨潮為兩大銷售主軸，而行動賣場 PChome 商店街成交金額 (GMV) 則較平日成長近 6 倍，平均客單較去年提升 300%，均為第 4 季營運增添成長動能。

PChome24h 購物於上周末盛大舉辦 「PChome 雙 11 來了－Unlimited 無限之夜」，吸引近百萬人次觀看直播，晚會 4 小時期間內全站的造訪人次達 900 萬，也成功拉抬在線搶購人潮超越去年雙 11 同期。

網家說明，PChome24h 購物雙 11 全天網站共湧入近 3400 萬造訪人次，新增會員數是平日的 6 倍，帶動站上全品類主打品的銷售全面爆量衝高，業績較平日暴增 12 倍。

PChome24h 購物統計，今年雙 11 以 3C 家電的年度換機潮和各類日用快消品的囤貨潮為兩大採購主軸，特別是手機，一日銷售額就超過億元，年增達 60%，同時，筆電、硬碟、LCD 螢幕、電競椅、液晶電視、電玩主機 / 遊戲等眾多品類在雙 11 當日，皆繳出數千萬的亮眼業績。

另一方面，強勁的消費動能也展現在衛生紙、尿布、日用清潔等快消品，洗衣精、洗衣球單日賣出數萬件量販組合，衛生紙也賣破百萬包。

而 PChome 商店街雙 11 業績也翻倍，11 天的檔期中行動端成交金額 (GMV) 較平日成長近 6 倍，為營運以來新高紀錄，平均客單則較去年大幅提升 300%，而雙 11 當日第一個整點即湧入大量會員，搶用個人賣場一年一度的不限次數「無敵折扣券」，該整點訂單量增為平日 8 倍。