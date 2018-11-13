〈分析〉避險基金面臨「贖回大限」 恐繼續打壓美股

期中選舉的結果，原本似乎並未給美股帶來太大的威脅，但週一 (13 日) 市場情緒劇變，在蘋果 (AAPL-US) iPhone XR 銷量不及預期，拖累科技股大跌、高盛 (GS-US) 涉馬來西亞醜聞，造成金融股重挫之下，道瓊指數下跌 600 點，美股又見向下趨勢。

實際上，美股潛在的賣壓可能還未結束，特別是 11 月 15 日避險基金贖回「大限」在即，美股利空堆疊，恐怕還將刀刀砍向市場，讓美股難有生路。

避險基金面臨贖回「大限」

很快將要攤牌的，是避險基金的 11 月 15 日「大限」。在美股 10 月大跌之後，整體基金行業恐將出現虧損，衡量避險基金表現的綜合指標 HFRI 基金加權綜合指數，10 月虧損約 3%，令今年以來累計下跌 1.7%，為 2011 年以來表現最差月份。

避險基金行業 10 月虧損約 3%(圖表取自 Zero Hedge)

如果客戶想贖回當季基金套現，依規定需有 45 日的通知期，因此，除非客戶願意交罰金，否則 11 月 15 日就會是年度最後期限。如果客戶大量贖回，基金將不得不從市場上賣股求現，帶來巨大的賣壓。

前次避險基金整體表現差造成巨大賣壓，是在 2015 年，主要是受到瑞士法郎升值、人民幣貶值等黑天鵝事件困擾，2016 年市場動盪。由 2015 年第 4 季至 2017 年第 1 季，客戶累積贖回約 772 億美元，為 2008 年金融海嘯後最大贖回潮。

儘管週一美股的暴跌，有很多的直接原因，像是美元飆升至年度高點、蘋果及蘋概股的危機、義大利的政治動盪，與脫歐的不確定性。但在債市休假的這，美股遭到拋售，很難不令人擔憂起避險基金面臨的贖回壓力。

局勢對科技股尤為不利

這種情況下，科技股面對的壓力更是明顯增加。相對於整體美股市場在 10 月份 6% 的跌幅，科技股為主的納斯達克大跌 10%，市場情緒更偏空頭。

科技股跌得比大盤更重 (圖表取自 Zero Hedge)

此外，如同野村在週一收盤後的報告所指出，蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum (LITE-US) 下修財測，如同證實 iPhone 新機的需求減少，帶給蘋果整個供應鏈族群都難逃下挫命運，未來災情還有待觀察。

同樣地也可觀察到，持有大量成長股的多頭策略正持續遭受打擊，相較於市場中立策略，著重布局價值股的投資人，之前在市場大賺的成長型股票局面不利。

散戶的反應，也顯示了類似的趨勢。上週投資人從追蹤科技股的 ETF 撤出 3 億美元，從 10 月以來，科技股 ETF 流失資金更達到 31 億美元。

這與人們年初的布局形成強烈對比，當時人人爭相布局科技領頭羊，造成 FFANG 股票連創新高。根據 EPFR Global 數據，在截至 9 月的 21 個月中，科技股出現多達 413 億美元的資金流入。如今，它們卻可能成為砍殺科技股的重大壓力。